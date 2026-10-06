Da ‘luta’ para ser mãe ao original pedido de casamento em direto: longe dos holofotes, atriz portuguesa vive história de amor inspiradora há 16 anos

Débora Monteiro vive uma história de amor com Miguel Mouzinho há 16 anos e, apesar de ser muito reservada no que à sua vida privada diz respeito, a atriz e apresentadora declarou-se ao companheiro.

“And just like that… 16 anos juntos. E ainda temos toda uma bonita história para viver”, escreveu Débora Monteiro, numa partilha onde mostra alguns registos fotográficos ao lado da sua cara-metade.

A declaração rapidamente chamou a atenção para uma relação que já atravessa mais de uma década e que deu origem a uma família: Miguel e Débora são pais das gémeas Alba e Júlia, nascidas em julho de 2020.

Mas há muito mais nesta história do que as fotografias partilhadas nas redes sociais.

16 anos de uma relação que começou antes da família crescer

Débora Monteiro e Miguel Mouzinho estão juntos desde 2010, de acordo com as celebrações públicas do casal. Em outubro de 2024, a atriz assinalou os 14 anos de namoro com uma publicação em que não escondeu que a relação, como todas, teve momentos diferentes.

“Somos bons a manter a nossa relação bonita e saudável, cheia de amor e muito respeito”, escreveu na altura, acrescentando que não seria verdade dizer que tinha sido “sempre um mar de rosas”.

A atriz falou ainda de “memórias coloridas e outras a preto e branco”, mas terminou a declaração com uma certeza: “sempre juntos”.

Quem é Miguel Mouzinho, o homem que conquistou Débora Monteiro?

Embora seja conhecido sobretudo por surgir ao lado da atriz em momentos familiares, Miguel Mouzinho tem o seu próprio percurso profissional.

O empresário viveu durante 16 anos em Macau e trouxe dessa experiência uma ligação à gastronomia e à cultura asiática. Em 2018, chegou mesmo a abrir, com Débora, o restaurante Má-Sá, no Bairro Alto, em Lisboa.

O projeto nasceu de uma paixão partilhada pela cozinha asiática e juntou os dois também no lado profissional.

Miguel é, contudo, muito mais conhecido pelo público português pela relação com Débora e, sobretudo, pelo papel de pai das duas meninas.

Ao longo dos anos, o casal foi partilhando alguns momentos da vida familiar, embora sem transformar completamente a relação numa espécie de reality show nas redes sociais.

O amor multiplicou-se... por duas!

A 8 de julho de 2020, a vida de Débora e Miguel mudou para sempre. O casal foi pai pela primeira vez de duas meninas gémeas: Júlia e Alba.

Na altura, Débora partilhou uma fotografia tirada pouco depois do nascimento das bebés e revelou até os pesos das duas: Júlia nasceu com 3,170 quilos e Alba com 3,295 quilos. “Duas bebezonas que fizeram o meu coração transbordar de amor”, escreveu a atriz na altura.

Miguel também assinalou o momento de uma forma particularmente romântica. Pegou na fotografia da família e dividiu-a em várias imagens, acompanhadas por declarações de amor dirigidas às filhas e a Débora.

“1/3 do meu coração” e “2/3 do meu coração” foram algumas das mensagens escolhidas para as bebés, enquanto para Débora escreveu: “O olhar de uma força da natureza”.

A maternidade foi um sonho difícil de concretizar

A chegada das gémeas ganhou ainda mais significado porque a maternidade não aconteceu de forma imediata para Débora. A atriz já falou publicamente sobre as dificuldades que enfrentou para conseguir engravidar.

Em 2023, numa entrevista ao programa Alta Definição, revelou que passou cerca de quatro anos a tentar engravidar e que precisou de fazer duas cirurgias aos ovários, antes de recorrer a uma clínica de fertilidade e a tratamentos.

A própria descreveu o processo como física e emocionalmente difícil e admitiu que também teve impacto na relação do casal. A história acabaria por ter um final feliz com o nascimento de Alba e Júlia. Mas, anos depois, Débora voltou a falar sobre o desejo de aumentar a família.

“O meu sonho sempre foi ter três filhos”

Em janeiro de 2025, a atriz revelou que sempre sonhou ter três filhos. Questionada pelos seguidores sobre a possibilidade de voltar a ser mãe, explicou que, no início de 2024, chegou a pensar que iria concretizar esse desejo, mas tal não aconteceu. Na altura, admitiu que provavelmente não teria um terceiro filho.

A maternidade continuou, contudo, a ser um dos temas mais importantes da vida da atriz. Débora chegou também a revelar publicamente que viveu uma gravidez que não evoluiu e explicou que, emocionalmente, continua a sentir-se mãe dessa criança. “Na minha cabeça sou mãe de três”, revelou, numa conversa em que falou sobre a perda gestacional.

O pedido de casamento aconteceu em direto na televisão

Se a relação já durava há mais de uma década e a família estava formada, faltava um passo: o casamento.

E esse momento também acabou por acontecer diante das câmaras. Em dezembro de 2021, enquanto Débora apresentava o programa Estamos em Casa, da SIC, Miguel surpreendeu-a em direto com um pedido de casamento.

O momento teve uma particularidade: Miguel tinha uma tatuagem com a pergunta “Queres casar comigo?”, preparada para surpreender a companheira.

A resposta foi imediata: sim. O casamento, porém, ainda não aconteceu.

Afinal, porque é que ainda não se casaram?

Em 2023, Débora explicou que os dois continuavam com vontade de casar, mas preferiam esperar que as gémeas fossem mais crescidas.

A atriz contou que queriam poder aproveitar o casamento sem estarem constantemente preocupados com as necessidades das crianças.

Miguel revelou ainda que a ideia seria fugir ao casamento tradicional. Nada de uma grande cerimónia religiosa com centenas de convidados: o casal imaginava algo mais simples, eventualmente numa praia.

Em 2025, Débora admitiu também que começava a pensar com maior frequência no casamento, precisamente porque as meninas estavam mais crescidas.

Uma família que também cresceu longe das câmaras

Aos poucos, Alba e Júlia foram crescendo longe da exposição permanente. Ainda assim, os pais vão partilhando alguns momentos familiares nas redes sociais.

Em 2025, numa entrevista à Lux, Débora contou que as duas meninas já começavam a revelar personalidades bastante diferentes.

Segundo a atriz, Alba demonstra uma veia artística, gosta de cantar e do espetáculo, enquanto Júlia revela maior interesse pelas construções e pelo desenho, uma característica que Débora associa ao pai.

Miguel, por seu lado, não esconde o orgulho nas filhas. Numa declaração de amor feita a Débora no aniversário da atriz, em junho deste ano, escreveu que Alba e Júlia “não conseguem imaginar a vida sem” a mãe, e acrescentou que também ele se sente privilegiado por partilhar a vida com ela.

Entre a televisão, a representação e a vida de mãe

Enquanto a vida familiar crescia, a carreira de Débora Monteiro também continuou a ganhar espaço.

A atriz tornou-se uma das caras conhecidas da televisão portuguesa, depois de trabalhos como Tempo de Viver, Morangos com Açúcar, Dancin’ Days, Mar Salgado, Terra Brava e Flor sem Tempo.

Na SIC, assumiu também um papel de apresentadora e tornou-se um dos rostos de Domingão, programa que chegou ao fim em 2026 depois de seis anos de emissão.

A própria recordou recentemente que começou o programa pouco depois de ser mãe: quando entrou no “Domingão”, as gémeas tinham apenas um mês e oito dias.

Em paralelo, continuou a representar. Nos últimos anos integrou projetos como “A Herança” e mantém-se ligada à televisão e à ficção nacional.

“Ainda temos toda uma bonita história para viver”

É precisamente entre esta carreira intensa e a vida familiar que se construiu a Débora Monteiro que hoje o público conhece.

Uma atriz que começou no mundo da moda ainda adolescente, que passou por algumas das novelas e séries mais populares da televisão portuguesa, que se tornou apresentadora e que, fora das câmaras, construiu uma família com Miguel Mouzinho.

A história começou há 16 anos. Pelo caminho chegaram as gémeas, houve um pedido de casamento inesperado em direto, projetos profissionais partilhados e muitos momentos menos perfeitos, algo que a própria Débora nunca escondeu.