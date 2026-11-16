Muito antes de conquistar os portugueses à frente de O Preço Certo, o apresentador deu os primeiros passos no mundo do espetáculo como ator. Agora, assinala a data com duas fotografias especiais, uma delas com uma homenagem ao pai, Vítor Mendes.

É um dos rostos mais conhecidos e acarinhados da televisão portuguesa, mas nem todos conhecem os primeiros passos de Fernando Mendes no mundo do espetáculo. Aos 63 anos, o apresentador de «O Preço Certo» decidiu viajar 46 anos no tempo e partilhar duas fotografias muito especiais, que assinalam um dos momentos mais marcantes da sua vida: a estreia como ator.

Nas imagens, o apresentador da RTP surge bastante diferente daquele a que o público está habituado. Mais jovem, visivelmente mais magro e com uma aparência que está a surpreender os seguidores, Fernando Mendes recupera memórias de uma altura em que tudo estava ainda a começar.

Um dos registos tem, porém, um significado ainda mais especial. Fernando Mendes posa junto de uma fotografia do pai, Vítor Mendes, também ele uma figura marcante do teatro de revista em Portugal e uma das pessoas que mais influenciou o seu percurso artístico.

Na legenda da publicação, o apresentador partilhou uma mensagem emotiva, recordando o momento em que pisou um palco pela primeira vez:

«Há precisamente 46 anos, por esta hora, estava eu prestes a pisar o palco, pela primeira vez, como ator.

O teatro abriu-me as portas de um mundo que nunca mais larguei. Um mundo onde tive o privilégio de conhecer e trabalhar com grandes artistas, aprender com os melhores e fazer aquilo de que mais gosto: entreter e fazer rir.

E espero continuar, porque se há coisa que nunca mudou, foi o carinho que recebo desse lado, ao longo de todos estes anos. Obrigado por fazerem parte destes 46 anos de história.»

Fernando Mendes seguiu as pisadas do pai

A paixão de Fernando Mendes pela representação não surgiu por acaso. Desde muito novo que acompanhava o pai, Vítor Mendes, nos espetáculos de revista que percorria pelo país. Foi nesse ambiente que nasceu o gosto pelos palcos, uma influência que o próprio apresentador já reconheceu como determinante para a escolha da sua profissão.

A estreia profissional aconteceu em 1980, quando tinha apenas 17 anos, no Teatro ABC, em Lisboa, com a revista «Reviravolta». Ao lado de nomes como Eugénio Salvador e Florbela Queiroz, começou um percurso que viria a prolongar-se por várias décadas.

Quatro anos depois, em 1984, chegou também à televisão, com a participação na telenovela «Passerelle», da RTP.

Mas foi sobretudo com o humor e o entretenimento que conquistou o público. Participou em projetos como «Nico d'Obra» e «Nós os Ricos», antes de assumir, em 2003, a apresentação de «O Preço Certo», programa que se tornou uma das suas imagens de marca.

Amigos e fãs rendidos à homenagem: «És o maior de todos nós!»

A partilha não passou despercebida e rapidamente se encheu de mensagens de carinho, tanto de seguidores como de colegas e amigos do meio artístico.

José Raposo foi um dos primeiros a reagir, deixando uma declaração de admiração: «És o maior de todos nós! E eu o teu admirador n. 1! Sorte ter-te como amigo do coração!»

Também Ana Guiomar marcou presença, com vários emojis de aplausos.

Entre as restantes mensagens, multiplicaram-se os elogios e os votos de parabéns: «És inigualável», «Um verdadeiro espetáculo!», «Obrigado nós por termos a oportunidade de desfrutar de todo o teu talento» e «Grande, único, enorme Fernando Mendes!».

Houve ainda quem destacasse o lado humano do apresentador, com palavras de carinho como «um coração do tamanho do Universo» e «Patrão disto tudo».

Entre a surpresa de ver um Fernando Mendes tão diferente e a emoção de recordar o homem que esteve na origem da sua paixão pelos palcos, a publicação acabou por se transformar numa verdadeira celebração de 46 anos de carreira.

Uma viagem ao passado que mostra que, muito antes de se tornar um dos apresentadores mais populares do país, já havia um palco à sua espera.