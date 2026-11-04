Chegaram a Portugal aos 19 anos com uma bebé de colo. Hoje mostram como transformaram uma casa velha num lar de sonho
Comprar casa em Portugal, sobretudo para quem chega de outro país e está a construir a sua estabilidade financeira, pode ser um processo exigente
Há um ano, um momento ficou marcado para sempre na história de uma família brasileira que escolheu Portugal para construir o seu futuro. A assinatura da escritura da casa própria não representou apenas a concretização de um negócio imobiliário, mas o culminar de um percurso feito de mudanças, sacrifícios, esperança e, acima de tudo, persistência.
A história é partilhada por Yasmim Queiroz, autora da conta de Instagram «A Casa da Yas», que reúne quase 180 mil seguidores e acompanha a jornada de um casal brasileiro na construção do seu lar em Portugal.
Mas, para perceber o significado desta conquista, é preciso recuar alguns anos.
Uma jovem mãe, uma mala cheia de sonhos e um novo começo
Yasmim chegou a Portugal com o companheiro. Tinha apenas 19 anos e uma bebé de oito meses ao colo. Como tantas outras famílias que atravessam o Atlântico à procura de melhores oportunidades, trazia consigo um objetivo muito claro: trabalhar e construir um futuro onde a filha pudesse ter oportunidades que os pais não tiveram.
A decisão de emigrar implicou começar praticamente do zero, adaptar-se a um novo país e enfrentar os desafios de uma vida longe das referências de sempre. Durante os primeiros três anos em Portugal, o casal foi construindo o seu caminho, com a família e o futuro da filha sempre no centro das decisões.
Em 2024, surgiu uma nova etapa: deixar de viver numa casa arrendada e começar a construir um património próprio. A decisão de comprar casa foi, nas palavras de Yasmim, muito mais do que uma aquisição. Foi a realização de um sonho que acompanhava a família desde a chegada a Portugal.
O primeiro «não» não foi o fim da história
Comprar casa em Portugal, sobretudo para quem chega de outro país e está a construir a sua estabilidade financeira, pode ser um processo exigente. Entre documentação, condições de financiamento, burocracias e respostas dos bancos, o caminho nem sempre é simples ou rápido.
O casal também sentiu essas dificuldades. O primeiro obstáculo chegou cedo, com uma resposta negativa. Mas, em vez de aceitarem esse resultado como definitivo, decidiram continuar à procura de uma solução.
«O não nós tivemos de cara, mas procurámos até ao final para conseguir um sim», conta Yasmim no vídeo em que assinala o primeiro aniversário da compra da casa.
Uma frase simples, mas que resume uma das mensagens mais fortes da sua história: por vezes, a diferença entre desistir de um sonho e concretizá-lo está na persistência para procurar outras possibilidades.
A criadora de conteúdos reconhece que este é um percurso longo, difícil e demorado, vivido também por muitos outros imigrantes que procuram comprar casa em Portugal. Alguns acabam por desistir perante os obstáculos; outros ficam pelo primeiro «não». A sua experiência é, por isso, também uma forma de encorajar quem ainda está a tentar dar esse passo.
«Daqui a 30 anos, vou agradecer por ter feito isto»
Um dos momentos mais marcantes do testemunho de Yasmim é a forma como encara o compromisso de um crédito à habitação a 30 anos.
Para algumas pessoas, assumir um financiamento tão longo pode parecer uma loucura. Para ela, a perspetiva é diferente: «30 anos vão-se passar de qualquer jeito».
Aos 22 anos, aproximadamente, quando tomou esta decisão, Yasmim já conseguia imaginar o futuro e perceber o significado que aquela escolha poderia ter. Quando chegar aos 52 anos, acredita que vai agradecer a si própria por ter tido a coragem de investir na casa da família.
E há uma razão ainda maior para essa decisão: a filha, que poderá crescer e desfrutar de um lar construído pelos pais.
É aqui que a história ganha uma dimensão que vai muito além das paredes, dos móveis ou da decoração. A casa representa estabilidade, segurança e a concretização de tudo aquilo que levou uma família tão jovem a atravessar o oceano.
Como a própria Yasmim refere, Deus acabou por lhes dar muito mais do que alguma vez imaginaram.
«A Casa da Yas»: uma conquista que inspira outras famílias
Com quase 180 mil seguidores no Instagram, a conta «A Casa da Yas» tornou-se um espaço onde a comunidade acompanha não apenas uma casa, mas toda a história que existe por detrás dela.
A partilha da compra, das etapas da jornada e dos desafios de ter casa própria em Portugal aproxima Yasmim de milhares de pessoas que vivem experiências semelhantes ou alimentam o mesmo sonho.
Neste primeiro aniversário, a criadora aproveitou também para abrir espaço às dúvidas de quem pretende comprar casa em Portugal, disponibilizando-se para partilhar aquilo que aprendeu durante o processo. A intenção é transformar a sua experiência numa ajuda prática para outros imigrantes, mostrando que um primeiro obstáculo não tem necessariamente de ditar o resultado final.