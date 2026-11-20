Aos 20 e poucos anos, Marta Libório conquistou uma comunidade de milhares de pessoas com uma rubrica que já se tornou a sua imagem de marca: «A Marta prova, mas será que aprova?». Mas, por detrás das novidades gastronómicas, dos produtos virais e das avaliações espontâneas, está uma jovem que nunca procurou a fama e que só quer continuar a divertir-se. Em entrevista exclusiva ao IOL, fala sobre o inesperado crescimento nas redes sociais, a relação com os seguidores, as parcerias, a faculdade e a vontade de nunca perder a sua autenticidade.

Há perguntas que parecem simples, mas que conseguem despertar uma curiosidade quase irresistível. Será que aquele hambúrguer tão falado vale mesmo a pena? E aquela novidade que acabou de chegar às prateleiras dos supermercados merece entrar no carrinho de compras? Marta Libório decidiu transformar estas dúvidas numa rubrica e, sem imaginar a dimensão que poderia alcançar, acabou por conquistar milhares de portugueses.

«A Marta prova, mas será que aprova?» tornou-se a expressão que acompanha os seus vídeos e que muitos já associam imediatamente à jovem criadora de conteúdos digitais. Entre produtos acabados de chegar aos supermercados, novidades de restaurantes e experiências gastronómicas que despertam a curiosidade nas redes sociais, Marta prova, dá a sua opinião e deixa que os seguidores tirem também as suas conclusões.

A fórmula parece simples. E talvez seja essa simplicidade que a torna tão especial. Porque, numa altura em que as redes sociais são frequentemente palco de vidas aparentemente perfeitas, Marta prefere mostrar-se como é, sem grandes artifícios e sem a preocupação de construir uma personagem.

O resultado? Uma comunidade que cresce, que participa, que lhe envia sugestões e que, em alguns casos, até vai às compras depois de assistir aos seus vídeos. Mas a história desta jovem portuguesa começou muito antes de alguém lhe pedir para provar a próxima novidade.

Tudo começou com vídeos de maquilhagem. A comida apareceu quase por acaso

Ao contrário do que muitos podem imaginar, Marta não começou a sua aventura digital com provas de comida. O primeiro passo foi dado no universo da beleza, numa altura em que acompanhava outras criadoras de conteúdos e sentiu vontade de experimentar também. «Na altura, gostava muito de ver as criadoras de conteúdo que se maquilhavam e pensei: “porque não tentar também?”», recorda ao IOL.

Sem os produtos famosos e dispendiosos que via noutras influenciadoras, decidiu avançar com aquilo que tinha. O primeiro vídeo mais sério foi um get ready with me, publicado em novembro de 2023. Ainda sem falar para a câmara, acompanhava a preparação com música de fundo.

Seguiram-se vídeos de beleza, pequenos registos do quotidiano e vlogs. No início, porém, havia alguma timidez e nem sempre sabia muito bem que direção dar ao conteúdo. «Queria mostrar como era e falar um pouco sobre tudo, mas não sabia como fazê-lo», confessa.

A mudança chegou gradualmente. Durante um tratamento de pele, teve de deixar de utilizar maquilhagem e o conteúdo acabou por se adaptar. Continuou a partilhar vídeos, mas começou também a explorar outros temas que despertavam a sua curiosidade.

O dia em que tudo mudou

Até que, em abril de 2025, surgiu a ideia que viria a mudar o rumo do seu perfil. «Houve um dia que decidi criar uma série “A Marta prova mas será que aprova?”», conta. O primeiro episódio acabou por ser também o seu primeiro vídeo com um alcance mais significativo.

O nome, ao contrário do que se poderia pensar, não nasceu de uma estratégia elaborada, de um plano de marketing ou de longas sessões de brainstorming. Surgiu espontaneamente. «A verdade é que me dizem frequentemente que acham que eu pensei bastante neste nome, mas a realidade é que foi uma ideia que me surgiu do nada», revela.

A oportunidade perfeita apareceu depois de uma ida ao Continente. Encontrou uma novidade, chegou a casa e percebeu que tinha chegado o momento de transformar a ideia em realidade. «Confesso que nunca pensei que as pessoas gostassem tanto, era só uma “desculpa ideal” para andar a provar sempre as mais recentes novidades», admite, entre risos.

E gostaram. Tanto que a rubrica passou a ocupar um lugar de destaque no seu perfil e a expressão ganhou uma vida própria, inspirando também outros criadores de conteúdos a fazer as suas próprias versões.

Um hambúrguer, uma caixa de comentários e uma surpresa chamada influência

Se houve experiências que ajudaram Marta a perceber que os seus vídeos podiam chegar a muito mais pessoas, uma delas aconteceu quando decidiu experimentar os famosos hamburgueres do H3 pela primeira vez.

Sem grandes expectativas, gravou a experiência e publicou-a. A reação surpreendeu-a: a caixa de comentários encheu-se de sugestões, com seguidores a partilharem os seus pratos favoritos e a desafiarem-na a experimentar outras opções.

A partir daí, começou a provar diferentes hambúrgueres. E aconteceu algo que nunca tinha imaginado: algumas pessoas passaram também a experimentar os mesmos produtos depois de verem os seus vídeos. «Fiquei completamente boquiaberta quando me começaram a dizer que eu os tinha feito ir ao h3 de propósito com os meus vídeos», recorda.

A surpresa era ainda maior por perceber que alguém poderia tomar uma decisão de compra apenas com base na sua opinião. «Achava demasiado estranho (e ainda acho) como é que eu consegui fazer com que alguém fosse comprar algo, apenas confiando na minha opinião sincera», admite.

Mas há uma história que ilustra ainda melhor o impacto inesperado que a rubrica começou a ter. Um dia, a mãe de Marta estava num supermercado Continente quando ouviu uma mãe dizer à filha: «Vamos levar isto, porque a 'Marta Prova' provou e nós também temos de provar».

Marta não estava presente. Ninguém sabia que aquela mulher era sua mãe e a coincidência acabou por chegar até si. «Confesso que não estava mesmo à espera desta coincidência!», conta, ainda surpreendida com a situação.

É nestes pequenos episódios que começa a perceber a dimensão da comunidade que está a construir. Pessoas que não conhece pessoalmente, mas que acompanham os seus conteúdos, confiam nas suas opiniões e encontram nos seus vídeos uma razão para experimentar algo diferente.

E essa confiança é algo que não encara de ânimo leve.

«Se eu recomendar, é porque eu própria gostaria que mo recomendassem!»

Com o crescimento da sua presença digital, começaram também a surgir oportunidades de colaboração com marcas, supermercados e restaurantes. Ainda assim, Marta garante que nunca entrou neste mundo com a expectativa de receber produtos gratuitamente ou de ganhar dinheiro.

As propostas chegam sobretudo por email, mas a jovem explica que é seletiva naquilo que aceita. «Como não vim para as redes sociais à procura de dinheiro ou coisas de graça nunca me preocupei muito em contactar marcas», explica.

Mais importante do que a quantidade de parcerias é a identificação com aquilo que apresenta. Não quer promover produtos que não correspondam aos seus valores, que não considere bons ou que possam ser prejudiciais para quem a acompanha.

E há uma condição que considera fundamental: manter a naturalidade. «Nas minhas respostas às propostas, peço-lhes sempre que quero um registo orgânico, que seja sincero para que as pessoas possam confiar», revela.

A frase que resume a sua posição é talvez uma das mais significativas de toda a conversa: «Se eu recomendar, é porque eu própria gostaria que mo recomendassem!»

Esta é uma postura que se torna particularmente relevante num universo digital em que as recomendações de criadores de conteúdos podem influenciar as escolhas dos consumidores. Em Portugal, a Direção-Geral do Consumidor tem chamado a atenção para a importância de identificar claramente os conteúdos publicitários e garantir que as mensagens comerciais são verdadeiras. Marta, por seu lado, sublinha que a confiança de quem a acompanha é algo que não quer colocar em causa.

Mais do que provar comida, quer criar uma comunidade

Atualmente, Marta conta com mais de 33 mil seguidores no TikTok e quase 15 mil no Instagram. Números que, há pouco tempo, lhe pareceriam praticamente impossíveis. «Honestamente, nunca pensei chegar a um número tão grande», confessa.

Mas, para a jovem, o crescimento não se resume a estatísticas. O que mais a surpreende é a proximidade que sente com quem a acompanha, incluindo as pessoas que a abordam na rua como se já a conhecessem há muito tempo. «São mesmo muitas pessoas que gostam realmente de mim, agem como se fôssemos amigos próximos e deixa-me super feliz porque é exatamente esse tipo de relação que quero ter com quem me vê!», afirma.

E essa proximidade não acontece por acaso. Na sua biografia do Instagram, Marta deixa uma frase que acaba por resumir a forma como olha para a comunidade: «só por estares aqui, já gosto de ti».

Não quer que os seguidores sintam que estão perante mais uma pessoa que contribui para as comparações constantes nas redes sociais. Pelo contrário, procura oferecer um espaço onde possam encontrar alguma leveza e normalidade. «Gosto de poder trazer leveza a este mundo por vezes tóxico das redes sociais e um bocadinho de “normalidade”», explica.

A jovem faz questão de mostrar a sua personalidade sem artificialidade e de não alimentar a ideia de que é necessário ter uma vida perfeita para criar conteúdos interessantes. Aliás, há mensagens que recebe frequentemente e que a deixam particularmente feliz. São de pessoas que descrevem a sua conta como «um alívio» no meio das redes sociais.

«Não quero uma relação em que o criador mostra superioridade em relação a quem o assiste, gosto sim de mostrar que estamos ali todos em conjunto», sublinha.

É também por isso que não se limita às provas de comida. Os vídeos sobre o quotidiano, as compras, as férias, as viagens e os diferentes momentos da sua vida fazem parte daquilo que pretende partilhar. Apesar de muitas pessoas já a identificarem como «A Marta Prova», a criadora quer que conheçam também a Marta que existe para lá da rubrica.

«Gosto muito de me dar a conhecer e mostrar o que vai acontecendo no meu dia a dia e como é a minha verdadeira personalidade», explica.

É essa diversidade que considera importante para manter o conteúdo próximo e interessante. Publica vários vídeos diariamente e procura alternar entre formatos, mostrando diferentes lados da sua vida.

A estudante que acorda mais cedo para não abdicar dos seus sonhos

Por detrás dos vídeos, das provas e das mensagens que recebe, existe também uma estudante universitária que tem de encontrar espaço para conciliar diferentes responsabilidades.

Marta está no terceiro ano da licenciatura em Publicidade e Marketing e garante que a faculdade continua a ser a sua prioridade. Não esconde que nem sempre é fácil gerir tudo, sobretudo nos períodos de avaliações. O crescimento do projeto trouxe novas tarefas, mais oportunidades e uma maior exigência em termos de organização. «Gerir tudo acaba por vezes por ser um pouco mais difícil quando estou com mais avaliações na faculdade», admite.

A solução tem passado por acordar mais cedo, adiantar trabalho antes das aulas e aproveitar os tempos livres para tratar de assuntos pendentes. «Gerir o tempo tem sido mais desafiante porque ainda é tudo “muito novo” para mim mas estou-me a adaptar», conta.

Ainda assim, não quer abdicar de nenhuma das coisas de que gosta. A criação de conteúdos tornou-se uma parte importante dos seus dias e, ao contrário do que poderia esperar, é também uma fonte de energia. «Mesmo quando estou mais em baixo, fazer vídeos coloca-me de volta com mais energia e nunca pensei que isso acontecesse», revela.

Mas há algo que não quer esquecer: a liberdade de parar quando for necessário. Apesar de publicar todos os dias, reconhece que, se algum dia não se sentir bem, não há problema em estar menos presente. «Tento sempre lembrar-me que não há pressão, pois faço isto para me divertir e é importante não me esquecer disso», afirma.

Uma frase que revela muito sobre a mentalidade com que entrou neste universo e que pretende preservar, mesmo com o crescimento da sua visibilidade.

Quando os criadores que admirava começam a falar dela

Outro dos aspetos que mais a surpreendeu nesta caminhada foi perceber que pessoas que acompanhava há muito tempo já conheciam o seu trabalho.

Um dos momentos mais marcantes aconteceu quando o influencer Rodrigo Grelha, que é um ícone no Tik Tok, a incluiu num vídeo em que recomendava três criadores de conteúdos, elogiando o seu trabalho e os vídeos que tinha feito sobre o h3. «Fiquei estupefacta como é que ele sequer me conhecia», recorda.

Também Kiko is Hot pegou na ideia da sua rubrica e criou, em tom de brincadeira, a versão «O Kiko prova mas será que aprova?». Marta ficou feliz por perceber que conhecia o seu trabalho e, sobretudo, pela reação carinhosa das pessoas que a mencionaram nos comentários.

Os CaraCoroa também falaram brevemente sobre si num vídeo do YouTube. A isso juntaram-se referências ao seu trabalho nas manhãs da M80 e na Renascença.

São momentos que ainda lhe parecem difíceis de assimilar. «O que mais me choca (literalmente) é como é que pessoas que eu sempre assisti sabem sequer da minha existência e, ainda por cima, fazem vídeos acerca de mim», confessa.

Mas, no meio de todos esses reconhecimentos, há algo que considera ainda mais especial: as pessoas que, sem a conhecerem pessoalmente, se identificam com aquilo que partilha e fazem questão de lhe transmitir carinho.

A família e os amigos também acompanham o crescimento com orgulho e alguma surpresa. Afinal, uma coisa é ver Marta a gravar vídeos em casa; outra é perceber que existem pessoas que a reconhecem na rua e se aproximam para falar com ela. «Acho que é aí que eles ficam “Uau, isto é real”!», conta, com humor.

Agora também arrisca na cozinha: «A Marta arrisca, mas será que petisca?»

Se a rubrica que a tornou conhecida nasceu quase por acaso, a vontade de experimentar coisas novas parece não ter ficado por aqui. Recentemente, Marta começou também a explorar outro formato: «A Marta arrisca mas será que petisca?», uma série dedicada a testar receitas virais.

A ideia mantém o espírito da rubrica original, mas desta vez há um desafio adicional: a cozinha. A própria admite, com humor, que não é propriamente a pessoa mais habilidosa nesta área. «Algo que quis fazer recentemente foi “a Marta arrisca mas será que petisca?”, a série em que testo receitas virais (sendo que não sou a mais “ajeitada” na cozinha)», explica, em tom de humor.

A novidade foi bem recebida por quem a acompanha e até levou Marta a criar peças de roupa personalizadas para as duas rubricas: um avental estampado para a «Marta Arrisca» e uma T-shirt para a «Marta Prova».

Fê-las inicialmente apenas para si, sem imaginar que alguém pudesse querer comprar peças semelhantes. «Foi super estranho quando me começaram a pedir para que eu começasse a vender, o que eu não fiz, pois não estava mesmo à espera dessa possibilidade», revela.

Mais uma vez, a reação dos seguidores apanhou-a de surpresa. E, mais uma vez, Marta prefere deixar que as ideias surjam naturalmente, sem transformar cada oportunidade numa obrigação.

Um futuro em aberto, mas com uma certeza: continuar a gostar daquilo que faz

Quando olha para o futuro, Marta não tem um plano fechado. A licenciatura em Publicidade e Marketing abre-lhe outras possibilidades profissionais e a jovem admite que gostaria de trabalhar também nessa área. «Como estou a tirar uma licenciatura em Publicidade e Marketing (estou no terceiro ano), eu gostava muito de poder trabalhar também na área do meu curso», explica.

Não exclui nenhum caminho e prefere perceber como as oportunidades vão surgindo. Até porque nunca encarou verdadeiramente os vídeos como um trabalho quando começou.

Quanto à criação de conteúdos, não tem grandes metas numéricas nem objetivos concretos. O principal é continuar a divertir-se e preservar a comunidade que foi construindo.

E, se tivesse de escolher aquilo que mais gostaria que as pessoas sentissem ao ver os seus vídeos, a resposta seria simples: autenticidade, proximidade e vontade de regressar para descobrir o próximo conteúdo. «Eu gostava muito que vissem uma pessoa autêntica que se está a divertir mesmo a fazer isto. Alguém que não é “só mais uma” nas redes sociais e que sentissem como se fôssemos amigos a partilhar experiências!», diz.

A quem está agora a pensar começar, deixa um conselho que também ajuda a compreender o seu próprio percurso: criar conteúdos porque se gosta verdadeiramente de o fazer, e não apenas pela expectativa de receber produtos, conquistar seguidores ou acumular visualizações. «A longo prazo o que nos diferencia é a personalidade e estarmos aqui porque gostamos realmente», defende.

Talvez seja essa a explicação mais simples para o caminho que tem feito. Marta começou por querer experimentar, sem saber muito bem o que estava a fazer. Encontrou uma ideia, deu-lhe um nome que surgiu espontaneamente e descobriu que havia milhares de pessoas dispostas a acompanhá-la.

Hoje, entre uma novidade de supermercado, um hambúrguer, uma receita viral e os pequenos momentos do quotidiano, continua a construir uma relação que quer manter próxima e genuína. E, enquanto houver novidades para provar e pessoas curiosas para saber a sua opinião, a pergunta continuará no ar: a Marta prova, mas será que aprova?