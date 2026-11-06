"Entro pelo ecrã e enfio-te duas lambadas": Sem paciência para mulheres apaixonadas, A Pipoca Mais Doce abre 'consultório sentimental' e o vídeo está viral

Entre na festa de aniversário de Mateus e Benedita, filhos da Pipoca Mais Doce e do Arrumadinho!

"A Pipoca Mais Doce" faz desabafo enigmático: "O mundo tem-me parecido mais fácil a preto e branco"

Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce, decidiu transformar o Instagram num verdadeiro consultório sentimental. Com a sua habitual frontalidade e uma boa dose de ironia, a influenciadora lançou a rubrica «Ai filha, tu não sejas burra», onde responde às dúvidas amorosas dos seguidores. E o primeiro conselho já está a dar que falar.

A pergunta que deu origem ao vídeo é simples, mas certamente familiar para muitas pessoas: «Pipoca, ele não me diz nada há três semanas. Achas que devo ser eu a mandar mensagem?»

A resposta de Ana Garcia Martins não deixou grande margem para dúvidas. «Se ele não me diz nada há três semanas, é porque não quer. Não quer, não está assim tão interessado, está bem?», começa por dizer, antes de desmontar, uma a uma, as possíveis justificações para o silêncio.

E é aqui que entra o humor característico de A Pipoca Mais Doce. Perante a possibilidade de o homem em questão ter uma vida demasiado ocupada para responder, a influenciadora não hesita em ironizar: «Sim, está o quê? Está a reconstruir a Catedral de Notre-Dame?»

A hipótese de viver num local sem rede também não escapa à sua análise. «Onde? Nas Grutas de Mira de Aire, lá dentro», brinca, imaginando que só a milhares de metros de profundidade seria possível justificar uma ausência tão prolongada.

Mas há mais. E nenhuma das desculpas parece convencer Ana Garcia Martins.

«Ele está só na vidinha dele a enviar mensagens às pessoas que realmente lhe interessam»

A seguidora ainda coloca várias hipóteses em cima da mesa: talvez ele esteja à espera que seja ela a dar o primeiro passo, talvez tenha medo de se apaixonar demasiado ou simplesmente não saiba encontrar as palavras certas.

A Pipoca Mais Doce não compra nenhuma das teorias. «Ele está só na vidinha dele a enviar mensagens às pessoas que realmente lhe interessam, e enfim, a Carla não és tu», atira, num dos momentos mais contundentes do vídeo.

A influenciadora continua a brincar com a possibilidade de o homem estar à procura da mensagem perfeita, sugerindo, com sarcasmo, que talvez esteja a preparar um pedido de casamento, uma viagem às Maldivas ou até uma análise SWOT sobre o estado da relação.

Para Ana Garcia Martins, a explicação é muito menos complicada: quando existe interesse, existe vontade de estar presente. «Se ele gostar de ti, ele vai querer estar disponível para irem ao cinema, para irem passear, para irem à praia, para pinarem, para... Tudo», afirma.

«Tu não vais mandar mensagem»: o aviso que está a dar que falar

O momento mais intenso chega quando a influenciadora deixa de lado as possíveis justificações e dirige-se diretamente à seguidora, com um conselho muito claro: não deve ser ela a procurar alguém que não demonstra vontade de manter o contacto. «Se ele não manda mensagem há três semanas, é porque ele não quer mandar mensagem», insiste.

E, para garantir que a mensagem fica bem entendida, A Pipoca Mais Doce deixa ainda um aviso para aqueles momentos de maior fragilidade, sobretudo quando chega a noite, a tristeza aperta e a vontade de pegar no telemóvel aumenta. «Tu vais estar sossegada, porque tu és mais tu», aconselha.

A intervenção termina com uma ameaça em tom de brincadeira, fiel ao registo provocador da influenciadora: «Eu juro que se tu mandas mensagem, eu entro pelo teu ecrã e enfio-te duas lambadas.»

O vídeo tem motivado inúmeras reações nas redes sociais, com a frontalidade, as comparações insólitas e o humor de Ana Garcia Martins a tornarem-se alguns dos ingredientes mais comentados da publicação.

Pode ver aqui o vídeo de A Pipoca Mais Doce:

O fenómeno do 'ghosting': quando o silêncio também é uma resposta

Por detrás das gargalhadas, o tema abordado por A Pipoca Mais Doce toca numa realidade cada vez mais discutida nas relações amorosas: o chamado ghosting.

O termo é utilizado para descrever uma situação em que alguém interrompe unilateralmente o contacto com outra pessoa, sem apresentar uma explicação ou comunicar claramente o fim da relação.

O fenómeno tem sido estudado pela Psicologia. Uma revisão publicada em 2024 na revista científica Social and Personality Psychology Compass, da autoria das investigadoras Gili Freedman e Darcey N. Powell, identifica o ghosting como uma estratégia de rejeição comum, mas geralmente mal recebida, associada a sentimentos de mágoa e confusão em quem é deixado sem resposta.

Os estudos também apontam para consequências emocionais distintas: quem é alvo de ghosting pode sentir tristeza, rejeição e uma diminuição da autoestima, enquanto quem desaparece pode experimentar sentimentos de culpa ou alívio.

Isto não significa, naturalmente, que qualquer ausência de mensagens durante três semanas seja automaticamente um caso de ghosting. O contexto da relação, a existência de contacto anterior e as circunstâncias são importantes. Mas a questão levantada no vídeo é facilmente reconhecível: até que ponto faz sentido continuar a encontrar justificações para alguém que não demonstra interesse?

É nessa dúvida que assenta o conselho, bem-humorado e sem rodeios, de A Pipoca Mais Doce. Com a nova rubrica «Ai filha, tu não sejas burra», Ana Garcia Martins promete continuar a transformar dúvidas sentimentais em momentos de humor, frontalidade e identificação. E, pelo menos neste primeiro caso, a mensagem não podia ser mais clara: há silêncios que não precisam de tradução.