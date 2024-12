É possível trabalhar os abdominais sentado. Estes são os exercícios que deve fazer

Fique em forma em 30 dias com sete minutos de exercícios diários

Henrich Lima, professor de Educação Física e criador de conteúdos no Instagram, partilhou uma rotina simples e eficaz para trabalhar o core (o centro do corpo), mesmo sentado. Esta série de exercícios é acessível para diferentes níveis de condicionamento físico, desde que realizados com o ritmo e intensidade adequados a cada pessoa.

No post, o professor escreve: "Aqui está uma rotina simples para trabalhar o seu core (centro do corpo). Mantenha o abdómen contraído. Faça ao seu ritmo." O objetivo é fortalecer os músculos abdominais com 20 repetições de cada exercício, adaptando conforme necessário.

Passo a passo para fazer os exercícios

1 – Bicicleta

Posição inicial : Sente-se na ponta da cadeira, encoste-se levemente e apoie as costas numa almofada ou no encosto.

: Sente-se na ponta da cadeira, encoste-se levemente e apoie as costas numa almofada ou no encosto. Execução : Simule o movimento de pedalar, alternando as pernas como se estivesse numa bicicleta.

: Simule o movimento de pedalar, alternando as pernas como se estivesse numa bicicleta. Dica: Mantenha o abdómen contraído durante todo o movimento.

2 – Postura (vai e vem)

Posição inicial : Sente-se com as costas retas, as pernas juntas e os pés ligeiramente elevados do chão.

: Sente-se com as costas retas, as pernas juntas e os pés ligeiramente elevados do chão. Execução : Mova as pernas para frente e para trás, mantendo-as juntas e estendidas.

: Mova as pernas para frente e para trás, mantendo-as juntas e estendidas. Dica: Ajuste o ritmo para manter o controle e evitar sobrecarregar a lombar.

3 – Flutuar

Posição inicial : Sente-se com os braços estendidos para cima, sem encostar nas costas da cadeira.

: Sente-se com os braços estendidos para cima, sem encostar nas costas da cadeira. Execução : Eleve alternadamente um pé de cada vez, mantendo os braços no ar.

: Eleve alternadamente um pé de cada vez, mantendo os braços no ar. Dica: Foque na estabilidade do tronco enquanto alterna as pernas.

4 – Rotação

Posição inicial : Sente-se com as costas eretas, mantendo as pernas juntas e elevadas do chão.

: Sente-se com as costas eretas, mantendo as pernas juntas e elevadas do chão. Execução : Rode o tronco de um lado para o outro, levando as mãos em direção ao lado que está a girar.

: Rode o tronco de um lado para o outro, levando as mãos em direção ao lado que está a girar. Dica: Coordene os movimentos das pernas e do tronco para maior eficácia.

Estes exercícios são ideais para quem deseja trabalhar a musculatura abdominal de forma simples e prática, sem necessidade de equipamentos especiais.

Veja no vídeo como fazer: