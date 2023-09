Estes são os dois exercícios abdominais que todas as pessoas com mais de 60 anos devem fazer, segundo Harvard

Não há volta a dar: a idade traz uma certa atrofia muscular e os músculos tendem a ser cada vez menos tonificados. Além disso, parece que a gordura decide viver toda na barriga, trazendo um esforço extra à coluna (não é por acaso que também aumentam as dores na zona lombar).

Por isso, fazer exercícios abdominais não só nos devolve um corpo mais elegante como evita lesões nas costas, como explicam os specialistas da Harvard School of Health, citados pelo jornal El Confidencial, que apontam os melhores exercícios para fazer depois dos 60 anos.

São exercícios que trabalham tanto os músculos abdominais como os das costas ao mesmo tempo, beneficiando ambas.

O primeiro exercício recomendado chama-se ‘Ponte de Glúteos’: “É eficaz porque cria contração da caixa torácica à pélvis e do umbigo às costas. Toda a região contrai e cria uma contração de todos os grupos musculares, como um espartilho”, explicam os especialistas ouvidos pelo El Confidencial.

Veja como fazer:

O segundo exercício recomendado é a ‘Prancha Tradicional’: As pranchas são perfeitas para contrair a barriga e fortalecer as costas, já que “criam uma contração dos músculos centrais, dos braços e dos ombros enquanto mantêm uma posição de flexão”. “O segredo é ficar o mais rígido possível, como uma tábua de madeira”, diz Boeh. Eles também podem ser realizados com os joelhos apoiados no chão. Esperamos que esses exercícios ajudem você em seu objetivo de melhorar seu abdômen para o futuro.