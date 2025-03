Esqueça a prancha: estudo conclui que este é o melhor exercício para trabalhar abdominais

A prancha é o exercício que, bem-afamado, entrou em qualquer rotina de exercícios que pretende reforçar a zona abdominal. É um exercício que parece simples, quando o vemos num vídeo ou numa imagem, mas a verdade é que pode ser muito difícil para quem é mais inexperiente e que muitas vezes é realizado de forma errada quando não é acompanhado por um profissional.

Esses erros podem ter impacto negativo na região lombar, como refere um artigo do Huffington Post. Agora, um estudo publicado no Journal of Orthopedic and Sports Physiotherapy sugere que existem outros exercícios que oferecem maior ativação abdominal e todos eles têm uma coisa em comum: uma bola de Pilates.

Os exercícios mais recomendados neste estudo foram o roll-out e o pike (ver vídeos abaixo), já que ativam os músculos abdmonais superiores e inaferiores, os oblíquos externos e internos e o grande dorsal.

A grande vantagem da bola em relação à prancha é reduzir a carga na região lombar.