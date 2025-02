Como perder a barriga a fazer abdominais sentado numa cadeira durante 5 minutos

Cinco exercícios de cardio mais eficazes do que correr

Trabalhar os abdominais não exige necessariamente que se esteja deitado no chão ou a realizar exercícios de impacto elevado. A preparadora física Jenna Collins (@JennaCollinsFitness), que conta com quase 470 mil seguidores só no YouTube, partilhou um treino de cinco minutos que permite fortalecer os músculos abdominais e oblíquos apenas sentado numa cadeira.

Este método é acessível a todos os níveis de preparação física e pode ser particularmente útil para quem tem limitações físicas ou prefere exercícios de baixo impacto. Por exemplo, para quem trabalha muitas horas sentado e em casa pode ser uma opção muito confortável.

Um dos aspetos fundamentais deste treino é manter os abdominais sempre contraídos durante cada exercício. Segundo Jenna Collins, esta técnica é essencial para ativar eficazmente os músculos e potenciar os resultados, ajudando a definir a musculatura abdominal.

Para acompanhar este treino e seguir as instruções detalhadas de Jenna Collins, assista ao vídeo completo no YouTube: