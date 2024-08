Faz sentido assobiar para afastar as abelhas? Saiba o que deve fazer

O medo de abelhas e vespas é muito comum e maioria das pessoas fica desconfortável quando estes insectos (tão essenciais aos ecossistemas) voam por perto. E não é raro assistirmos a pessoas a assobiar, acreditando na crença popular de que o som do assobio tem o poder de as afastar.

No entanto, este comportamento não tem qualquer sentido. Como explica a apicultora responsável pelo projeto ‘As Colmeias da Joana’, uma start-up que se dedica à educação e sensibilização para a importância das abelhas no meio ambiente, “as abelhas não têm ouvidos”. “Embora sintam vibrações, dificilmente vão sentir o vosso assobio, a não ser que seja mesmo muito forte”, esclarece a especialista num vídeo da sua página de Instagram, que conta com mais de 30 mil seguidores.

Qual é então o truque que resulta para afastar as abelhas?

De acordo com a apicultora, as abelhas só se interessam por duas coisas: pólen e néctar. “Se uma abelha está interessada por vocês é porque a abelha pensa que vocês são uma flor”, começa por explicar, brincando: “E isso é um elogio!”. “O truque é sermos estátuas. Se ficarmos quietinhos, mais depressa as abelhas vão aperceber-se de que nós não somos uma flor e vão continuar com a vida delas”. Este mesmo truque “também resulta com as vespas”, garante a especialista.