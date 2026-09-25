Em apenas 7 dias, Mercadona abre mais duas lojas em Portugal. Conheça as localizações

Mercadona vai inaugurar nova loja em Portugal. Saiba quando e onde

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A Mercadona vai abrir duas novas lojas em Portugal durante o mês de outubro, em duas regiões distintas do país. A primeira inauguração acontece em Portimão, no dia 15, e marca a entrada da cadeia espanhola no Algarve. Uma semana depois, a 22 de outubro, será a vez de Amarante receber uma nova loja.

A abertura de Portimão representa um novo passo na expansão da Mercadona em território nacional, uma vez que será a primeira loja da empresa no Algarve. O supermercado ficará integrado na Nova Vila Retail Park, em Portimão.

Já a 22 de outubro, a empresa abre uma nova loja em Amarante, reforçando a sua presença no distrito do Porto.

Portimão recebe a primeira Mercadona do Algarve

A nova loja de Portimão abre portas a 15 de outubro, na Nova Vila Retail Park.

A inauguração assinala a entrada da Mercadona no Algarve, uma região onde a cadeia ainda não tinha lojas. A abertura faz parte do plano de expansão que a empresa tem vindo a desenvolver em Portugal.

A chegada a Portimão acontece numa altura em que a Mercadona continua a aumentar a sua presença no país, passando a estar presente em novas zonas geográficas.

Uma semana depois, a Mercadona chega a Amarante

A segunda abertura está marcada para 22 de outubro, em Amarante.

Neste caso, a inauguração representa um reforço da presença da Mercadona no distrito do Porto. A empresa não avançou apenas com uma nova abertura no Norte: a loja surge precisamente uma semana depois da estreia no Algarve.

As duas datas acabam, assim, por marcar um mês particularmente movimentado para a expansão da cadeia em Portugal.