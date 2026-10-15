Acaba de abrir portas uma das lojas Mercadona mais aguardadas de sempre em Portugal

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A Mercadona chegou finalmente ao Algarve. O novo supermercado da cadeia espanhola abriu portas nesta quinta-feira, em Portimão, assinalando a estreia da marca na região e uma das aberturas mais aguardadas por quem acompanha a expansão da cadeia espanhola em Portugal.

Localizada no Nova Vila Retail Park, a nova loja representa mais um passo no crescimento da Mercadona no nosso país, numa zona onde tradicionalmente as pessoas se deslocavam a Espanha para visitar a loja de Ayamonte.

O espaço conta com uma área de vendas de 1.900 metros quadrados e reúne várias das secções habituais da cadeia, como talho, peixaria, charcutaria, pastelaria e padaria, frutas e legumes, perfumaria, cuidado do lar, animais de estimação e garrafeira.

Uma das áreas que merece destaque é a de Pronto a Comer, com várias opções de pratos preparados, que podem ser levados para casa ou consumidos dentro da loja.

A mercadona vai ter lugares de estacionamento partilhados com o Nova Vila Retail Park, num total de mais de 800 lugares. Dois desses lugares estão destinados ao carregamento de carros elétricos e há ainda zona de estacionamento para trotinetes e bicicletas.

Um investimento de 6,5 milhões de euros e 100 trabalhadores

A abertura da loja de Portimão representa um investimento superior a 6,5 milhões de euros na construção do espaço.

De acordo com o comunicado da empresa, a nova unidade conta com uma equipa de 100 trabalhadores, todos com contratos sem termo desde o primeiro dia.

Mercadona reforça o combate ao desperdício alimentar

Outro dos aspetos destacados pela empresa é a colaboração com o Banco Alimentar do Algarve. No âmbito da sua estratégia de prevenção do desperdício alimentar, a Mercadona estabeleceu um protocolo para a entrega diária de produtos que já não são adequados para venda, mas que continuam a reunir todas as garantias de segurança para consumo.

Mais lojas a caminho: Faro abre em novembro

A abertura de Portimão integra o plano de expansão da Mercadona para 2026. Segundo o comunicado, a empresa já inaugurou oito das 12 lojas previstas para este ano, localizadas em Lisboa, Viseu, Covilhã, Abrunheira, Alhos Vedros, Beja, Vila Real e, agora, Portimão.

Com esta inauguração, a cadeia passa a contar com 77 supermercados em Portugal.

E a expansão no Algarve não fica por aqui. A Mercadona anunciou também a abertura da sua primeira loja em Faro para o próximo dia 12 de novembro. O supermercado ficará situado na Rua Tito Olívio.