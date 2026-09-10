Mercadona abre novo supermercado em localidade que há muito 'sonhava' com esta inauguração

Rival da Primark tem coleção com preços que vai 'salvar' os pais no regresso às aulas

Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno na Europa já conquistou Portugal

Há vários hotéis portugueses a vender mobiliário e decoração ao “preço da chuva”

Primark abre loja numa das localizações mais aguardadas. E vai haver mais aberturas

Se há coisa que faz os portugueses irem em romaria fazer compras é a abertura de uma loja Mercadona. A cadeia espanhola chegou hoje oficialmente a Vila Real, tendo agora 76 supermercados no país.

O novo supermercado está localizado no número 2 da Rua das Camélias, e, segundo comunicado da empresa, foram criados 74 trabalhadores, todos com contratos sem termo.

A empresa destaca a aposta em emprego estável e de qualidade como uma das características associadas à chegada a novas localidades.

Para a construção do supermercado foi realizado um investimento de mais de 9,5 milhões de euros, contribuindo também para a dinamização económica da região.

Para assinalar a abertura, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favaios, e o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Real, José Maria Magalhães, fizeram uma visita institucional às novas instalações, acompanhados por membros do executivo.

Alexandre Favaios considera que a chegada da Mercadona representa mais do que a instalação de uma nova insígnia comercial, destacando o investimento realizado e a criação de cerca de 70 postos de trabalho.

O autarca sublinhou que a escolha de Vila Real por uma empresa desta dimensão demonstra a confiança no concelho e a sua capacidade para atrair novos projetos empresariais.