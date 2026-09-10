Mercadona abre novo supermercado em localidade que há muito 'sonhava' com esta inauguração
A nova loja abre portas com uma equipa de 74 trabalhadores
Se há coisa que faz os portugueses irem em romaria fazer compras é a abertura de uma loja Mercadona. A cadeia espanhola chegou hoje oficialmente a Vila Real, tendo agora 76 supermercados no país.
O novo supermercado está localizado no número 2 da Rua das Camélias, e, segundo comunicado da empresa, foram criados 74 trabalhadores, todos com contratos sem termo.
A empresa destaca a aposta em emprego estável e de qualidade como uma das características associadas à chegada a novas localidades.
Para a construção do supermercado foi realizado um investimento de mais de 9,5 milhões de euros, contribuindo também para a dinamização económica da região.
Para assinalar a abertura, o Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Alexandre Favaios, e o Presidente da Junta de Freguesia de Vila Real, José Maria Magalhães, fizeram uma visita institucional às novas instalações, acompanhados por membros do executivo.
Alexandre Favaios considera que a chegada da Mercadona representa mais do que a instalação de uma nova insígnia comercial, destacando o investimento realizado e a criação de cerca de 70 postos de trabalho.
O autarca sublinhou que a escolha de Vila Real por uma empresa desta dimensão demonstra a confiança no concelho e a sua capacidade para atrair novos projetos empresariais.