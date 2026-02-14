Facebook Instagram
Abono de família pré-natal: Qual é o valor do apoio?

O abono de família pré-natal é um apoio mensal na gravidez. Saiba quanto pode receber por escalão, por quantos meses é pago e quem tem direito

Doutor Finanças
Hoje às 11:00
Família
Família

Foto Drazen Zigic, Freepik

Quem tem direito ao abono de família?

O abono de família pré-natal pode significar entre 186 e 86,50 euros por mês consoante o escalão em que se insere. E o montante pode duplicar ou triplicar quando há gémeos ou trigémeos.

Mas nem todas as grávidas têm acesso. O direito depende do rendimento do agregado, do património financeiro e do momento em que é feito o pedido.

Quem pode receber o abono de família pré-natal

Para ter direito ao abono de família pré-natal, a grávida tem de residir em Portugal ou ser equiparada a residente e só pode fazer o pedido após atingir a 13.ª semana de gravidez.

Existe ainda um critério patrimonial decisivo. Nem a beneficiária nem o seu agregado familiar podem ter património mobiliário superior a 128.911,20 euros, valor que corresponde a 240 vezes o IAS em 2026. Entram nesta conta depósitos bancários, ações, obrigações, certificados de aforro e outros ativos financeiros.

O teste decisivo: Rendimentos e escalões

O acesso ao apoio depende do rendimento de referência do agregado familiar. Apenas são elegíveis as grávidas inseridas nos escalões 1, 2, 3 ou 4. Quem se encontra no 5.º escalão fica excluída do abono.

No 1.º escalão, estão os agregados com rendimento de referência anual até 3.657,50 euros. O 2.º escalão abrange rendimentos superiores a esse valor e até 7.315 euros. No 3.º escalão, o rendimento pode ir até 12.435,50 euros. Já o 4.º escalão inclui agregados com rendimento até 18.287,50 euros, que é o limite máximo para pedidos feitos em 2026 com base nos rendimentos de 2025.

Como se apura o rendimento que define tudo

O rendimento de referência resulta da soma dos rendimentos anuais de todos os elementos do agregado familiar. São considerados salários, rendimentos independentes, rendimentos de capitais e prediais, pensões, prestações sociais e outros apoios públicos regulares, incluindo subsídios de renda de casa.

Esse valor é depois dividido pelo número de crianças e jovens com direito a abono, pelos bebés que vão nascer e por mais uma pessoa. O resultado desta conta determina o escalão e o valor mensal do apoio.

Qual é o valor por mês do abono de família pré-natal?

O valor do abono varia de forma significativa consoante o escalão. No 1.º escalão, o apoio mensal é de 186,87 euros por um bebé. No 2.º escalão, desce para 158,17 euros, no 3.º escalão para 129,23 euros e no 4.º escalão para 86,53 euros.

Em gravidezes múltiplas, os valores são multiplicados. No escalão mais baixo, gémeos correspondem a 373,74 euros por mês e trigémeos a 560,61 euros. Estes montantes diminuem progressivamente nos escalões seguintes.

Quando existe apenas uma pessoa responsável pelas crianças e jovens, o valor do abono aumenta 35%. Esta majoração aplica-se a todos os escalões elegíveis.

Duração do abono de família pré-natal

  • Se o bebé nascer com 40 semanas ou mais, o apoio é pago até ao mês do nascimento, inclusive.
  • Em caso de nascimento prematuro, o abono é pago durante seis meses.
  • Se houver interrupção voluntária da gravidez ou aborto espontâneo, o pagamento termina no mês do acontecimento, sendo obrigatória a comunicação à Segurança Social.
  • Se o pedido não for feito durante a gravidez, ainda pode ser apresentado até seis meses após o nascimento. Depois desse prazo, este direito parental perde-se.
