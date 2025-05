Abrir frascos nunca mais será um problema com esta 'engenhoca' que se vende aos milhares na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Há gestos simples que, por vezes, se tornam verdadeiros desafios. Abrir um frasco de compota ou uma garrafa com tampa resistente pode ser uma tarefa muito enervante, mais ainda para pessoas com limitações físicas, como artrite, ou até para os mais novos e mais velhos da família. E, nestes momentos, um pequeno acessório pode ser a diferença.

COMPRAR AQUI POR 13.09€

Este abridor de frascos — agora reforçado com dentes de aço ainda mais resistentes — nasceu precisamente dessa necessidade: tornar o dia a dia mais acessível. Instalado de forma discreta sob um armário ou numa superfície à escolha, fica sempre à mão, pronto a ajudar, sem ocupar espaço ou exigir força.

Com um simples gesto, este abridor transforma tampas teimosas em tarefas superadas. E talvez seja isso o mais valioso. Há quem diga que “funciona na perfeição com tudo, desde frascos grandes de conserva a garrafas de sumo” ou que, graças a ele, “a dor nas mãos deixou de ser uma barreira”.

Como se usa? Basta colocar a parte superior de qualquer frasco na cunha do removedor de frascos e depois virar à esquerda. Abre até as tampas mais duras com facilidade.

COMPRAR AQUI POR 13.09€

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.