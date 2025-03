Atenção empreendedores. Maior aceleradora europeia chega a Portugal

A Universidade de Aveiro vai receber, no dia 10 de abril, a primeira iniciativa da Startupbootcamp em Portugal, o Future XPO Portugal, um evento que reunirá diferentes players do ecossistema empreendedor nacional e internacional, desde fundadores a investidores. Com várias edições noutros países, a Future XPO chega agora a Portugal para ligar start-ups, investidores e líderes da indústria. Mais do que uma conferência, apresenta-se como “um ecossistema vivo onde start-ups encontram investidores, clientes e parceiros. Um espaço onde ideias audazes viram impacto real”.

De acordo com Startupbootcamp, o Future XPO Portugal promete ser um dia “repleto de inovações emocionantes e tecnologias de ponta”, com as “últimas tendências da indústria e energia, da inteligência artificial, longevidade, saúde e bem-estar”.

Em comunicado, Kauan Von Novack, CEO da Startupbootcamp, salienta que “Portugal está rapidamente a emergir como um polo de inovação, e acreditamos que este é o momento certo para trazer a nossa experiência em aceleração para este ecossistema dinâmico. O Future XPO não será apenas a nossa introdução a Portugal, mas também um catalisador para colaborações significativas que geram impacto real”.

O evento envolve um Hackathon, durante o qual empreendedores enfrentarão desafios globais numa intensa competição, com a apresentação das suas soluções num pitch final.

A organização destaca ainda que a Future XPO reunirá Top-tier Startups apresentando inovações revolucionárias; líderes da indústria e investidores partilhando insights sobre o futuro da tecnologia; oportunidades de networking e colaboração para fomentar parcerias estratégicas; e uma exposição de inovação destacando as iniciativas mais promissoras de Portugal.

Criada em 2010, a Startupbootcamp ajuda start-ups promissoras a construirem um negócio global sustentável. Começou por ser uma plataforma de aceleração europeia, mas atualmente está presente em quatro continentes, com uma rede de mais de 80 aceleradoras de start-ups. Globalmente, já acelerou mais de 1600 start-ups, ligando-as quer a investidores, quer a parceiros ou mentores.



Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders