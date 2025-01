Abrimos mal as latas e arriscamos magoar-nos: está na hora de mudar

Quem nunca se magoou ao abrir uma lata? Aquele momento em que, ao tentar abrir uma lata com um abridor, todo o processo é super frustrante e causa alguma dor nas mãos devido à força que temos de fazer. Até mesmo quando abrimos normalmente, pode ser um risco.

Eduilidades, criador de conteúdos conhecido pelas suas dicas práticas e úteis do dia a dia, partilhou no seu Instagram uma solução simples para este problema. A boa notícia? Já não será preciso de se preocupar em cortar as mãos enquanto abre uma lata.

Em vez de usar apenas o abridor de latas, basta pegar numa colher para o fazer. Pegue numa colher de cabo firme e coloque o cabo da colher no sítio do abridor de latas. Depois utilize a colher como alavanca, pressionando para baixo, o que vai facilitar a abertura da lata sem que haja qualquer contacto direto com as partes cortantes da lata.

Veja o vídeo na íntegra para entender o processo: