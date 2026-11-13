Redes sociais e IA intensificam o controlo e a violência invisível entre os jovens

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No âmbito do seu compromisso com o financiamento de investigações sobre impacto social, a YSL Beauty - concretamente através do seu programa global “Abuso Não É Amor - apoiou uma análise qualitativa aprofundada que reúne a experiência direta de ONGs de referência em dez países (França, Espanha, EUA, Reino Unido, Suécia, África do Sul, Indonésia, Grécia, Brasil e Chéquia). Um trabalho liderado pela psicóloga e consultora Nina Jane Pate e que incide no impacto que a Inteligência Artificial e a vigilância digital têm nos jovens entre os 16 e os 24 anos.



O relatório que resultou dessa análise (intitulado “Abuso Não É Amor: A impossibilidade de reconhecer a violência na intimidade facilitada pela tecnologia”) evidencia a magnitude do problema que passa, por exemplo, por formas de assédio como o controlo, a geolocalização e a chantagem através das redes sociais ou uso coercivo de ferramentas de Inteligência Artificial.

Através de indicadores-chave, como os da organização britânica Refuge, constatou-se que os pedidos de assistência por abuso digital aumentaram mais de 62% em 2025.

Ao longo de mais de 15 páginas, o documento expõe como a aceleração digital, os padrões de vigilância parental e a IA Generativa estão a esbater as fronteiras entre o cuidado e o controlo coercivo, colocando os jovens entre os 16 e os 24 anos como o grupo mais exposto a estas dinâmicas e, em simultâneo, o que dispõe de menos ferramentas para as identificar.

O relatório destaca quatro barreiras sistémicas fundamentais que impedem os jovens de reconhecer o abuso digital, a par de uma quinta ameaça emergente particularmente preocupante. Vejamos:

Normalização do controlo digital: a partilha da localização, as verificações digitais e a exigência de palavras-passe tornaram-se tão habituais que os jovens não as questionam. A ausência de sinais físicos faz com que esta violência psicológica seja altamente invisível.

Modelo de comportamento dos pais/cuidadores: a monitorização parental bem-intencionada transmite, desde tenra idade, uma ideia: se gostas de mim, não tens nada a esconder. Mais tarde, os parceiros exigem estes comportamentos como prova de devoção.

A lacuna linguística: os jovens sentem uma profunda ansiedade provocada pela vigilância digital constante, mas não dispõem do vocabulário necessário para a definir. Reformulam comportamentos de controlo como "intensidade", "proteção" ou "ciúmes", em vez de abuso.

Falhas na aplicação da legislação: apesar da existência de enquadramentos legais, existe frequentemente uma lacuna na forma como o abuso facilitado pela tecnologia é tratado na prática. O conselho habitual de "apenas bloquear" o agressor ou desligar a ligação à internet isola, na verdade, a vítima e transfere a responsabilidade para ela.

IA como multiplicadora do dano: o rápido surgimento da IA Generativa está a facilitar a extorsão através de deepfakes (aplicações para despir fotos), mensagens enganosas redigidas por IA e chatbots de IA que validam ativamente comportamentos de controlo tóxicos.

Sinais de alerta adaptados à era digital

Em 2020, a YSL Beauty criou o programa “Abuso Não É Amor” para combater a violência na intimidade através de quatro pilares: formação interna, parcerias com ONGs, liderança académica e sensibilização pública. Mais recentemente, o programa adaptou a sua abordagem preventiva ao ambiente digital para dotar os jovens do vocabulário necessário para identificar os primeiros sinais de controlo e promover relações saudáveis. Conheça as palavras-chave.

Ignorar: deixar de falar ou desativar notificações como castigo digital silencioso;

Chantagem: ameaçar divulgar imagens, capturas de ecrã ou deepfakes para exigir obediência;

Humilhação: publicar conteúdo embaraçoso ou desqualificar o/a parceiro/a nas redes públicas;

Manipulação: fazer sentir culpa para obter cedências (ex.: "Se me amasses, davas-me a tua palavra-passe");

Ciúmes: questionar interações, "gostos" ou contas que o/a parceiro/a segue;

Controlo: ditar quem seguir, bloquear ou que conteúdos publicar na internet;

Intrusão: exigir palavras-passe, ler mensagens privadas e rastrear a localização em tempo real;

Isolamento: obrigar a apagar redes sociais, bloquear amigos ou sair de conversas de grupo;

Intimidação: bombardear com mensagens constantes ou usar confirmações de leitura para punir atrasos na resposta.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders