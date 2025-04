Relação com jovem de 15 anos (da qual nasceu um filho) faz cair ministra da Educação da Islândia

A Ministra da Educação e dos Assuntos para a Infância da Islândia pediu a demissão depois de admitir ter tido uma relação amorosa com um rapaz de 15 anos, quando ela tinha 22 e era monitora do adolescente num grupo religioso de jovens.

De acordo com a revista People, a ministra demissionária, Ásthildur Lóa Þórsdóttir, hoje com 58 anos, disse em entrevista ao jornal islandês Visir que tinha 22 anos quando se envolveu com o rapaz. Quando ela tinha 23 e ele 16 foram pais, sendo que o pai da criança alega que Ásthildur o impediu de ter relação com a criança. No entanto, ele continuou a fazer pagamentos de pensão de alimentos por 18 anos, confirmou ainda a agência noticiosa islandesa RUV.

“Já se passaram 36 anos, muitas coisas mudaram e definitivamente, hoje, teria lidado com estes acontecimentos de forma diferente”, afirmou a política islandesa ao Vísir.

A ministra demissionária admite que esta relação amorosa foi um erro que cometeu na juventude, mas apela a que o caso não tire mérito às políticas educativas levadas a cabo para a infância.

A idade de consentimento sexual na Islândia é 15 anos, mas um adulto não pode ter relações sexuais com um adolescente que ensina, emprega ou orienta.