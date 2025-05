Academia de Empreendedorismo volta para 4.ª edição. Quer ajudar a desenvolver competências de gestão?

Outros artigos:

A Universidade NOVA de Lisboa anunciou a abertura das inscrições para a 4.ª edição da “Academia de Empreendedorismo”, um curso online, gratuito e acessível a todas as pessoas através da plataforma de e-learning NAU.

Com as inscrições a decorrer até setembro de 2025, o curso está estruturado em seis módulos. Os participantes – que podem ser alunos universitários ou qualquer pessoa interessada em desenvolver competências essenciais de gestão, inovação e criação de negócios – poderão aprender ao seu próprio ritmo, explorando temas fundamentais como a elaboração de um plano de negócios e um pitch eficaz, a abordagem a clientes e parceiros, a análise de mercado e identificação de oportunidades de financiamento, a proteção de propriedade intelectual, os perfis de equipa e estruturação de projetos, bem como os princípios legais para a criação de uma empresa.

No total, serão 18 aulas ministradas por professores de várias Faculdades da NOVA, cada uma com entre cinco a dez minutos de duração. O conteúdo do curso é em português com legendas em inglês.

Cofinanciada pelo Plano de Recuperação e Resiliência da União Europeia (PRR), esta iniciativa reforça o compromisso da NOVA com a disseminação do conhecimento e o incentivo ao empreendedorismo em Portugal e nos países de língua portuguesa. Desde a primeira edição, em 2022, a “Academia de Empreendedorismo” já atraiu mais de 11 mil inscritos de cerca de 35 países.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders