Afinal, devemos ou não fazer a cama logo após acordar? Cientistas respondem

Fazer ou não a cama logo após acordar é uma questão que divide opiniões. Para muitos, é um hábito essencial para começar o dia com organização e sensação de controlo, enquanto outros preferem deixar a cama a arejar para se verem livres dos ácaros.

Embora um espaço arrumado esteja associado a uma maior sensação de realização e até a um sono de melhor qualidade, alguns especialistas alertam para a possível ligação entre fazer a cama e o aumento de ácaros.

De acordo com um artigo publicado no site The Washington Post, os ácaros aumentam em ambientes quentes, escuros e húmidos como o nosso colchão e roupa de cama. Quando fazemos a cama imediatamente após acordar, podemos estar a "selar" o calor e a humidade acumulados durante a noite, criando as condições perfeitas para que se propague.

Por outro lado, especialistas sugerem que deixar a cama por fazer durante algumas horas pode permitir que o calor e a humidade saiam. No entanto, não existe consenso científico sobre a relação direta entre fazer a cama e a propagação de ácaros.

Como reduzir os ácaros?

Para quem é mais sensível aos alergénios, como crianças ou adultos com asma, os especialistas recomendam medidas simples para controlar os ácaros:

Utilizar capas anti-ácaros nos colchões e almofadas.

Lavar regularmente a roupa de cama e peluches.

Evitar carpetes e tapetes, que acumulam pó.

Manter a humidade relativa da casa abaixo de 50%, recorrendo, se necessário, a desumidificadores.

Limpar com aspiradores equipados com filtros HEPA.

Embora deixar a cama por fazer possa parecer uma estratégia, o mais importante é adotar medidas de higiene e limpeza regulares para minimizar os efeitos dos ácaros em casa. A decisão de fazer ou não a cama de manhã é uma questão de preferência pessoal.