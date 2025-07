Este conjunto de acessórios vai dar uma nova vida à sua air fryer

Este artigo pode conter links afiliados*

"Já tive três air fryers. Esta é a melhor." Tem 4,8 estrelas na Amazon e agora está com desconto

As air fryers vieram para ficar, mas muitos continuam a usá-las apenas para o básico. Com este kit de oito acessórios, é possível preparar desde torradas estaladiças a bolos fofos, grelhados ou gratinados, tornando a sua air fryer numa aliada ainda mais versátil na cozinha. Pensado para modelos entre 5 e 6,5 litros, o conjunto é compatível com várias marcas e permite duplicar o espaço de cozedura graças às grelhas em diferentes níveis.

Além das grelhas, o tabuleiro redondo é ideal para fazer bolos, o recipiente fundo é perfeito para pratos com molho ou gratinados, e o frasco pulverizador (com capacidade para 100 ml) permite controlar melhor o uso de óleo ou azeite nas receitas. As pinças incluídas facilitam o manuseamento dos alimentos, e todos os itens têm revestimento antiaderente e podem ir à máquina de lavar loiça, o que torna a limpeza rápida e prática.

Com dimensões de 20 x 25 x 7 cm, este kit tem sido muito bem avaliado pelos utilizadores: soma mais de 1.600 avaliações na Amazon e uma nota média de 4,4 estrelas em 5. Muitos elogiam a relação qualidade-preço, destacando a variedade das peças e a robustez do material. “Veio dar uma segunda vida à minha air fryer” ou “muito completo pelo preço” são alguns dos comentários mais repetidos.

Por cerca de 20€, este é um daqueles acessórios que se pagam a si próprios logo nos primeiros usos. Se costuma usar a air fryer com frequência, este conjunto pode facilitar (e muito) o seu dia a dia — do pequeno-almoço ao jantar.

Adquira o kit aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.