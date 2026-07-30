Tem um aspirador robô? O Mercadona lançou um novo detergente que pode mudar a forma como limpa o chão

Quem tem um robô aspirador sabe que qualquer novidade que torne a limpeza mais prática acaba por despertar curiosidade. E foi precisamente isso que o Mercadona acaba de anunciar: o conhecido Lava Tudo pH Neutro Bosque Verde pode agora ser utilizado também nos robôs aspiradores com função de lavagem.

A novidade foi partilhada pela cadeia espanhola nas redes sociais e promete tornar a rotina doméstica ainda mais simples, já que o mesmo produto passa a ter várias utilizações.

Segundo o Mercadona, o detergente pode ser usado de três formas diferentes: na limpeza tradicional do chão, na limpeza de superfícies delicadas com um pano e, agora, também em robôs aspiradores equipados com sistema de esfregona.

Na publicação, a marca destaca: "Sabia que agora também pode utilizar o nosso Lava Tudo pH Neutro Bosque Verde no seu robô aspirador com função de lavagem? Além de ajudar a limpar o chão com a esfregona, também é perfeito para limpar superfícies delicadas com um pano."

A possibilidade de utilizar um único produto em diferentes tarefas de limpeza poderá ser uma boa notícia para quem procura simplificar as lides domésticas e evitar ter vários detergentes em casa.

mas atenção: antes de utilizar qualquer detergente no depósito de água do robô aspirador, vale a pena confirmar as recomendações do fabricante do equipamento. Algumas marcas aconselham apenas água, enquanto outras permitem detergentes específicos ou compatíveis, pelo que seguir as instruções ajuda a preservar o aparelho.

O anúncio do Mercadona surge numa altura em que os robôs aspiradores continuam a ganhar popularidade e em que os consumidores procuram cada vez mais soluções multifunções para a limpeza da casa. Para quem já utiliza produtos Bosque Verde, esta pode ser uma funcionalidade extra que torna um dos detergentes da marca ainda mais versátil.