Pinguim solto provoca grave queda de helicóptero na África do Sul - o desfecho surpreende

Um helicóptero despenhou-se poucos minutos após descolar devido a um passageiro inesperado: um pinguim. O incidente, registado na província do Cabo Oriental, na África do Sul.

O site People explica que, de acordo com a Autoridade de Aviação Civil da África do Sul, o helicóptero Robinson R44 Raven II partiu do aeródromo Chief Dawid Stuurman (FAPE) com destino a Bird Island, uma pequena reserva natural situada na baía de Lambert. A bordo seguiam três passageiros, incluindo um especialista encarregado de realizar uma avaliação aérea do território.

Após uma aterragem segura no local, o especialista solicitou ao piloto o transporte de um pinguim de regresso ao ponto de partida. A ave, colocada numa caixa de cartão, foi acomodada ao colo de um dos passageiros e mantida apenas com as mãos.

Já durante o voo de regresso, e a cerca de 15 metros de altitude, a caixa caiu acidentalmente sobre a alavanca de controlo do helicóptero. O impacto causou uma inclinação brusca do avião para a direita, levando à perda de controlo por parte do piloto. O aparelho acabou por se despenhar a cerca de 20 metros do local de descolagem, sofrendo danos substanciais.

As conclusões da investigação apontam como causa provável do acidente o deslizamento da caixa sobre o comando cíclico, comprometendo a estabilidade do voo. O relatório sublinha ainda o incumprimento dos Procedimentos Operacionais Padrão, nomeadamente no que diz respeito à segurança da carga a bordo.

O acidente não provocou ferimentos e o pinguim sobreviveu sem qualquer lesão. O episódio, insólito, serve agora de alerta para a importância de cumprir rigorosamente todas as normas de segurança, mesmo em situações aparentemente inofensivas.