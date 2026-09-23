“Via a minha perna ao fundo”: ator português sobrevive a tragédia e relata momentos de angústia após o acidente

Diogo Carmona voltou a falar sobre um dos episódios mais marcantes da sua vida e, desta vez, revelou detalhes particularmente íntimos sobre o estado em que se encontrava antes do acidente que, em outubro de 2019, lhe mudou a vida.

À conversa no podcast Ivory Therapy, o ator recordou o momento em que foi colhido por um comboio na linha de Cascais e revelou que atravessava um período emocional extremamente difícil.

“Estava num dia péssimo quando isso aconteceu. Achei que a solução era acabar com a minha vida”, confessou.

Diogo Carmona explicou que, naquele momento, sentia que tinha muito para dar enquanto artista, mas que não estava a conseguir mostrar esse lado de si aos outros. “O pensamento que tinha nesse dia era: eu sou uma estrela. E sentia que ninguém via isso. Tenho muito para dar, e continuo a ter”, afirmou.

“Levo com o comboio do lado direito e perco a minha perna esquerda”

O relato torna-se ainda mais impressionante quando Diogo Carmona recorda o momento do impacto. Segundo o ator, o comboio atingiu-o do lado direito, enquanto a perna esquerda acabou amputada. Apesar da violência do acidente, manteve-se consciente durante os instantes seguintes.

“Tive a sorte de ficar entre os carris, deitado, no meio. Sinto o comboio a passar e a bater-me na cabeça, e fiquei lá. O comboio passa mesmo por cima da minha cabeça. Parecia que estava num filme”, contou.

A experiência foi de tal forma surreal que, ainda hoje, Diogo Carmona consegue recordar vários pormenores daquele momento.

O ator explicou também que percebeu rapidamente a gravidade dos ferimentos: “Perdi logo a minha perna. Via a minha perna ao fundo e tentei arrastar-me para a minha sobrevivência.”

“Só pensava em Deus”

Depois do impacto, havia outro perigo: a quantidade de sangue que tinha perdido enquanto aguardava por socorro. Diogo Carmona contou que permaneceu consciente durante esse período e que chegou a temer que não sobrevivesse até à chegada da ambulância.

“Perdi muito sangue, demorou muito tempo a chegar a ambulância. Alguém chamou a ambulância. Só pensava em Deus. ‘Deus é real’. Era a única coisa que eu pensava.”

O ator acrescentou: “Se não morri por ter sido atropelado pelo comboio, poderia ter morrido pela quantidade de sangue que perdi enquanto esperava pela ambulância.”

O socorro acabou por ganhar também um significado especial. Entre os bombeiros que chegaram ao local estava um amigo de infância de Diogo Carmona.

O reencontro com o amigo aconteceu num dos momentos de maior fragilidade. “O bombeiro que foi lá era meu amigo de infância, acho que isso também ajudou. Lembro-me de me agarrar a ele com tudo e dizer: ‘Por favor, leva-me para o hospital e salva-me’”, recordou.

Diogo Carmona foi transportado para o Hospital São Francisco Xavier. Foi apenas quando chegou ao hospital que perdeu a consciência. “Assim que entro, assim que passo as portas clássicas do hospital, apago. Aliás, olho para o médico e apago. Mas estive consciente o tempo todo. Senti que foi do género: cheguei”, descreveu.

O acidente aconteceu a 26 de outubro de 2019, na estação de São João do Estoril, em Cascais, e provocou ferimentos graves que levaram à amputação.

Do trauma à recuperação

Os anos seguintes foram marcados por um longo processo de adaptação. Em 2021, Diogo Carmona já tinha falado publicamente sobre ansiedade e stress pós-traumático na sequência do acidente, explicando que chegou a ter ataques de ansiedade.

Também em entrevistas posteriores falou sobre a importância do desporto na recuperação e sobre a forma como acabou por reconstruir a sua rotina depois da amputação.

Agora, no podcast Ivory Therapy, o ator recupera aquele dia com uma franqueza particularmente dura. E há um detalhe que resume a dimensão da transformação: depois de perder uma perna, Diogo Carmona acabou por voltar ao skate, algo que, como admitiu na conversa, nunca imaginou que voltaria a fazer.

“Depois, comecei logo a fazer piadas sobre ter perdido uma perna. Isso foi uma defesa. Mas nunca pensei que iria voltar a andar de skate", contou.

Em 2024, o ator já tinha contado que o acidente foi particularmente traumático, embora tenha sublinhado que considerava ter tido sorte por ter sobrevivido.

Hoje, o relato de Diogo Carmona acrescenta uma nova camada à história: não apenas a do acidente e da amputação, mas a de um homem que recorda, em primeira pessoa, os pensamentos, o medo e a luta pela sobrevivência naquele dia.

Recorde agora alguns dos melhores momentos de Diogo Carmona na ficção da TVI