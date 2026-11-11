Tragédia no futebol: jogador morre aos 30 anos em grave acidente de viação

Fábio Matos morreu aos 30 anos, na sequência de um grave acidente de mota no Brasil. O futebolista, que passou por clubes como Sport Recife, Náutico e Paysandu, tinha conquistado recentemente um título pelo Olímpia, no estado do Maranhão. A notícia provocou uma onda de pesar no futebol brasileiro.

O futebol brasileiro está de luto. Fábio Matos morreu na noite de segunda-feira, 9 de novembro, aos 30 anos, na sequência de um grave acidente de mota ocorrido no bairro de Miritiua, em São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís, no estado do Maranhão.

A morte do antigo jogador foi noticiada pela imprensa brasileira, tendo o portal ge, do grupo Globo, avançado com a informação e recolhido a reação de Abraão Carvalho, presidente do Olímpia Esporte Clube, formação que o futebolista representou mais recentemente.

«Estou sem palavras. Um rapaz bom. Um rapaz com uma energia...», lamentou o dirigente, visivelmente abalado com a morte do atleta.

Uma carreira com passagens por vários clubes brasileiros

Natural do Recife, Fábio Matos começou o seu percurso no futebol nas camadas jovens do Sport Club do Recife, clube onde deu os primeiros passos como profissional e pelo qual conquistou o Campeonato Pernambucano, em 2017.

Ao longo da carreira, o médio representou várias equipas do futebol brasileiro, entre as quais o Náutico, o Paysandu, o Juventude e o Londrina. Passou ainda por emblemas como Madureira, Jacuipense, Anapolina e CSE.

Em 2026, integrou o plantel do Real Resenha, atualmente denominado Olímpia Esporte Clube, e participou na campanha que garantiu à equipa o título da Série B do Campeonato Maranhense e a subida inédita à primeira divisão estadual.

Presidente do clube não esconde a dor: «Estou sem palavras»

A notícia da morte de Fábio Matos deixou também em choque os responsáveis do Olímpia, clube onde o jogador deixou uma marca durante a recente campanha desportiva.

Em declarações ao ge, Abraão Carvalho recordou o antigo atleta com emoção, destacando sobretudo a sua personalidade e a energia que transmitia a quem estava à sua volta.

«Um rapaz bom. Um rapaz com uma energia...», afirmou o presidente, numa reação marcada pela consternação perante a perda.

Também outros clubes que fizeram parte do percurso do futebolista manifestaram publicamente o seu pesar. O Sport Recife e o Náutico, emblemas onde Fábio Matos jogou, divulgaram mensagens de condolências dirigidas à família, aos amigos e a todos os que conviveram com o atleta.

Aos 30 anos, Fábio Matos deixa uma carreira construída em diferentes clubes brasileiros e a memória de uma conquista recente que ajudou a marcar a história do Olímpia.