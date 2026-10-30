Uma questão de minutos separou-a da tragédia: mulher de famoso futebolista "escapa por milagre" ao choque de comboios em Espanha
As imagens do trágico acidente ferroviário em Espanha
As imagens do acidente com dois comboios em Toledo
Imagens mostram o cenário de destruição após a colisão entre dois comboios de alta velocidade em Toledo e as operações de socorro às vítimas, entre mortos e feridos
A mulher de Marc Cucurella seguia para Málaga quando ocorreu o trágico acidente ferroviário em Espanha
Claudia Rodríguez, mulher do futebolista Marc Cucurella, viveu momentos de grande apreensão na sequência do grave acidente ferroviário que aconteceu na quarta-feira, 28 de outubro, em Urda, na província espanhola de Toledo. A influenciadora seguia de Madrid para Málaga num comboio que circulava atrás dos dois comboios envolvidos na colisão que provocou 69 mortos e dezenas de feridos.
Foi a própria quem deu conta do sucedido através das redes sociais. «Ia a caminho de Málaga no comboio de trás, estou em choque. Todo o meu apoio aos familiares e amigos das vítimas», escreveu numa publicação partilhada no Instagram.
A mensagem gerou preocupação entre os seguidores, levando Claudia Rodríguez a esclarecer que estava bem e que o comboio em que viajava não tinha sido diretamente afetado pelo acidente. Apesar de se encontrar a uma distância considerável dos outros dois comboios, a circulação na linha foi interrompida e os passageiros tiveram de regressar à capital espanhola.
«Estou bem. O meu comboio não foi afetado de forma alguma, pois havia uma grande distância em relação ao comboio que sofreu o acidente. Simplesmente tivemos de dar meia-volta e regressar a Madrid, uma vez que era o mesmo percurso», explicou.
«Se tivesse acontecido mais tarde, teria acontecido ao meu comboio»
Apesar de confirmar que estava em segurança, Claudia Rodríguez não escondeu o impacto emocional de ter percebido a proximidade a que esteve de uma tragédia daquela dimensão.
«Fico muito perturbada ao pensar que, se tivesse acontecido mais tarde, teria acontecido ao meu comboio», confessou.
Ainda assim, a influenciadora fez questão de sublinhar que a sua experiência não se compara à vivida pelos passageiros dos comboios envolvidos na colisão. «Mas nada comparado com o que terão passado as pessoas que estavam mesmo naquele comboio. Todo o meu apoio, mais uma vez, a essas famílias», acrescentou.
Marc Cucurella também deixa mensagem de solidariedade
Também Marc Cucurella reagiu ao acidente ferroviário, recorrendo às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio às vítimas e aos familiares.
«Um grande abraço a todos os afetados pelo acidente de Toledo e às suas famílias. Muita força e todo o meu carinho nestes momentos tão difíceis», escreveu o internacional espanhol, numa demonstração de solidariedade perante a dimensão da tragédia.
O que aconteceu no acidente ferroviário em Toledo?
A colisão ocorreu às 08h53 de quarta-feira, na linha de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia, nas proximidades de Urda, na província de Toledo. O acidente envolveu um comboio AVE da Renfe, que fazia a ligação entre Madrid e Sevilha, e um comboio da empresa Iryo, que se encontrava parado na via.
O AVE embateu na composição da Iryo, provocando o descarrilamento de várias carruagens. O impacto fez com que algumas delas caíssem por um talude, enquanto outras carruagens do comboio da Renfe também saíram da linha.
De acordo com o balanço mais recente, divulgado a 30 de outubro, o acidente provocou 69 mortos. Há ainda dezenas de feridos hospitalizados, alguns dos quais em unidades de cuidados intensivos. As operações de socorro e identificação das vítimas prosseguem, enquanto decorre a investigação para apurar as circunstâncias que levaram à colisão.
Na sequência do acidente, a circulação ferroviária de alta velocidade entre Madrid e o sul de Espanha foi suspensa, afetando milhares de passageiros e obrigando à organização de alternativas de transporte.
Claudia Rodríguez conseguiu chegar em segurança a Madrid, mas a viagem que fazia para Málaga ficou inevitavelmente marcada pela tragédia que, por uma questão de minutos e distância, não atingiu o comboio em que seguia.