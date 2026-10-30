Uma questão de minutos separou-a da tragédia: mulher de famoso futebolista "escapa por milagre" ao choque de comboios em Espanha

Imagens mostram o cenário de destruição após a colisão entre dois comboios de alta velocidade em Toledo e as operações de socorro às vítimas, entre mortos e feridos

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Claudia Rodríguez, mulher do futebolista Marc Cucurella, viveu momentos de grande apreensão na sequência do grave acidente ferroviário que aconteceu na quarta-feira, 28 de outubro, em Urda, na província espanhola de Toledo. A influenciadora seguia de Madrid para Málaga num comboio que circulava atrás dos dois comboios envolvidos na colisão que provocou 69 mortos e dezenas de feridos.

Foi a própria quem deu conta do sucedido através das redes sociais. «Ia a caminho de Málaga no comboio de trás, estou em choque. Todo o meu apoio aos familiares e amigos das vítimas», escreveu numa publicação partilhada no Instagram.

A mensagem gerou preocupação entre os seguidores, levando Claudia Rodríguez a esclarecer que estava bem e que o comboio em que viajava não tinha sido diretamente afetado pelo acidente. Apesar de se encontrar a uma distância considerável dos outros dois comboios, a circulação na linha foi interrompida e os passageiros tiveram de regressar à capital espanhola.

«Estou bem. O meu comboio não foi afetado de forma alguma, pois havia uma grande distância em relação ao comboio que sofreu o acidente. Simplesmente tivemos de dar meia-volta e regressar a Madrid, uma vez que era o mesmo percurso», explicou.

«Se tivesse acontecido mais tarde, teria acontecido ao meu comboio»

Apesar de confirmar que estava em segurança, Claudia Rodríguez não escondeu o impacto emocional de ter percebido a proximidade a que esteve de uma tragédia daquela dimensão.

«Fico muito perturbada ao pensar que, se tivesse acontecido mais tarde, teria acontecido ao meu comboio», confessou.

Ainda assim, a influenciadora fez questão de sublinhar que a sua experiência não se compara à vivida pelos passageiros dos comboios envolvidos na colisão. «Mas nada comparado com o que terão passado as pessoas que estavam mesmo naquele comboio. Todo o meu apoio, mais uma vez, a essas famílias», acrescentou.

Marc Cucurella também deixa mensagem de solidariedade

Também Marc Cucurella reagiu ao acidente ferroviário, recorrendo às redes sociais para deixar uma mensagem de apoio às vítimas e aos familiares.

«Um grande abraço a todos os afetados pelo acidente de Toledo e às suas famílias. Muita força e todo o meu carinho nestes momentos tão difíceis», escreveu o internacional espanhol, numa demonstração de solidariedade perante a dimensão da tragédia.

O que aconteceu no acidente ferroviário em Toledo?

A colisão ocorreu às 08h53 de quarta-feira, na linha de alta velocidade entre Madrid e a Andaluzia, nas proximidades de Urda, na província de Toledo. O acidente envolveu um comboio AVE da Renfe, que fazia a ligação entre Madrid e Sevilha, e um comboio da empresa Iryo, que se encontrava parado na via.

O AVE embateu na composição da Iryo, provocando o descarrilamento de várias carruagens. O impacto fez com que algumas delas caíssem por um talude, enquanto outras carruagens do comboio da Renfe também saíram da linha.

De acordo com o balanço mais recente, divulgado a 30 de outubro, o acidente provocou 69 mortos. Há ainda dezenas de feridos hospitalizados, alguns dos quais em unidades de cuidados intensivos. As operações de socorro e identificação das vítimas prosseguem, enquanto decorre a investigação para apurar as circunstâncias que levaram à colisão.

Na sequência do acidente, a circulação ferroviária de alta velocidade entre Madrid e o sul de Espanha foi suspensa, afetando milhares de passageiros e obrigando à organização de alternativas de transporte.

Claudia Rodríguez conseguiu chegar em segurança a Madrid, mas a viagem que fazia para Málaga ficou inevitavelmente marcada pela tragédia que, por uma questão de minutos e distância, não atingiu o comboio em que seguia.