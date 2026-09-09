Seis crianças entre os 4 meses e os 7 anos sobreviveram a acidente. Mãe que ia ao volante perdeu a vida

Kaitie Tabor, de 25 anos, morreu na sequência de um acidente com um único veículo, enquanto os seis filhos, quatro meninos e duas meninas, seguiam no carro. As crianças, com idades entre os quatro meses e os sete anos, foram transportadas para o hospital e encontravam-se em estado estável. A informação é avançada pela revista PEOPLE, que cita as autoridades e familiares da jovem.

O acidente aconteceu a 3 de setembro, em Choctaw, no estado norte-americano de Oklahoma, junto à Northeast 23rd Street e North McDonald Road. Kaitie seguia ao volante quando ocorreu o despiste. A polícia confirmou à PEOPLE que a investigação continua em curso e que, até ao momento, não foi determinada a causa do acidente.

A morte da jovem mãe deixou a família devastada. As crianças ainda estão a tentar compreender o que aconteceu e, segundo contou a irmã de Kaitie, Kayla Pair, uma das filhas pergunta pela mãe e quer saber onde ela está. A tia explicou que os mais pequenos ainda não conseguem compreender a dimensão da perda e recordou o impacto que Kaitie tinha na vida dos filhos.

A família descreve Kaitie como uma mãe dedicada, que gostava de acompanhar os filhos nas atividades escolares e de os levar a parques, arcadas e jardins zoológicos. A mãe da jovem, Alicia Tabor, contou à imprensa norte-americana que a filha era muito protetora e estava constantemente presente na vida das crianças.

Alicia recordou ainda que Kaitie “nunca imaginou a vida de outra forma” e que adorava mostrar os filhos e estar com eles. A filha mais nova, Aurora, tinha apenas quatro meses quando ocorreu o acidente e, segundo a família, é muito parecida com a mãe.

A bebé foi projetada para fora do veículo durante o acidente, mas sobreviveu sem ferimentos. A informação foi revelada pela tia, que contou no GoFundMe criado após a tragédia que Aurora já tinha regressado a casa e estava bem.

Entretanto, cinco das seis crianças ficaram sob custódia do Estado, segundo informações divulgadas pelos meios de comunicação locais. A família espera conseguir que os irmãos sejam reunidos e possam ficar aos cuidados de familiares.

Kayla Pair, irmã mais velha de Kaitie, conseguiu entretanto obter uma tutela temporária de emergência para Aurora. Foi também ela quem criou uma campanha de angariação de fundos para ajudar a cuidar da bebé após a morte da mãe. No GoFundMe, que tem como objetivo angariar 6 mil dólares, Kayla explica que não estava preparada para passar a cuidar de uma bebé de quatro meses, mas garante que fará tudo para proteger a sobrinha e manter viva a memória da irmã.

A família continua a tentar lidar com a perda de Kaitie, que morreu aos 25 anos e deixou seis filhos pequenos. A mãe da jovem admitiu que ainda sente a presença da filha e que continua a telefonar-lhe e a enviar-lhe mensagens, confessando que tudo “ainda não parece real” por Kaitie ser tão nova.