Bebé recém-nascido morre num acidente trágico que deixou a mãe, de 24 anos, gravemente ferida

Um bebé de apenas um mês morreu na sequência de um acidente de carro na autoestrada, em Gold Coast, na Austrália. A tragédia ocorreu durante a madrugada de domingo, quando a mãe, de 24 anos, parou o veículo na berma.
Segundo a revista People, o carro, Toyota Hilux cinzento, embateu contra um Jeep, Cherokee, que estava imobilizada na berma da via, no sentido norte.
O bebé, que se encontrava no banco de trás do Jeep, foi transportado de urgência para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer pouco tempo depois.
A mãe da criança, que conduzia o veículo, foi também levada para o hospital em estado grave, embora se encontre agora estável. O condutor do Toyota, um homem de 51 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros.
Imagens do local mostram os dois veículos totalmente destruídos e várias equipas de emergência a prestar assistência.