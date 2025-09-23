Bebé recém-nascido morre num acidente trágico que deixou a mãe, de 24 anos, gravemente ferida

Família de menina de 15 anos encontrada morta no carro de cantor famoso falam pela primeira vez

Um bebé de apenas um mês morreu na sequência de um acidente de carro na autoestrada, em Gold Coast, na Austrália. A tragédia ocorreu durante a madrugada de domingo, quando a mãe, de 24 anos, parou o veículo na berma.

Segundo a revista People, o carro, Toyota Hilux cinzento, embateu contra um Jeep, Cherokee, que estava imobilizada na berma da via, no sentido norte.

O bebé, que se encontrava no banco de trás do Jeep, foi transportado de urgência para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer pouco tempo depois.

A mãe da criança, que conduzia o veículo, foi também levada para o hospital em estado grave, embora se encontre agora estável. O condutor do Toyota, um homem de 51 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros.

Imagens do local mostram os dois veículos totalmente destruídos e várias equipas de emergência a prestar assistência.