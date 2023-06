VÍDEO: Condutora sobrevive depois de carro voar 35 metros em autoestrada

Uma condutora teve de ser levada para o hospital depois de o seu carro ter ido a alta velocidade contra a traseira de um reboque parado que serviu de rampa e fez com que voasse cerca de 35 metros antes de ir contra o asfalto.

O acidente ocorreu no dia 24 de maio, no estado da Georgia, nos EUA, e foi captado por uma câmara de corpo de um polícia que estava a dar conta de um acidente que tinha ocorrido na faixa oposta.

Nas imagens, que parecem saídas de um qualquer filme de ação ou jogo de vídeo, pode ver-se o reboque parado e encostado à esquerda, com as luzes de emergência ligadas. De acordo com a PEOPLE, estava a tentar rebocar um outro veículo.

O carro que esteve envolvido no acidente surge a alta velocidade e sobe a rampa, projetando-se no ar e voando até atingir outro automóvel que também circulava na autoestrada. Depois, ainda viajou mais uns sete metros, já completamente destruído, até parar.

Apesar do acidente aparatoso, a condutora de 21 anos sobreviveu e está neste momento a recuperar de lesões graves no hospital. Milagrosamente, o condutor do outro veículo envolvido não sofreu qualquer ferimento.

Ainda não se sabe se a mulher irá ser acusada de algum crime.