Pai e filho perdem a vida depois de buraco se abrir na estada em que seguiam

Um trágico acidente ocorreu em Valdagno, no norte de Itália, quando uma estrada cedeu devido às fortes chuvas que têm atingido a região, fazendo com que um carro fosse engolido por uma cratera. No veículo seguiam Leone Nardon, de 64 anos, e o seu filho Francesco, de 21 anos. Ambos perderam a vida, como escreveu a revista People com base em informações da imprensa local.

O corpo do pai foi encontrado a cerca de 10 quilómetros do local do colapso, indicando que foi arrastado pelas águas. Já Francesco, estudante universitário e músico, foi localizado mais perto do carro, dando a entender que ainda tentou escapar. As autoridades acreditam que pai e filho estavam a prestar auxílio a outros populares durante a tempestade.

O presidente da autarquia, Luca Zaia, expressou condolências à família e alertou os cidadãos para evitarem áreas de risco durante condições meteorológicas adversas.