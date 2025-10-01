Facebook Instagram

Carro despista-se e embate violentamente na vedação de uma creche. 5 crianças ficaram gravemente feridas

Um carro perdeu o controlo e embateu contra a vedação de uma creche, deixando cinco crianças feridas enquanto brincavam no recreio
IOL
Há 1h e 33min
Carro
Carro
Foto: Youtube
Mãe e filha de oito anos encontradas mortas numa propriedade de luxo de alojamento local

Momentos de pânico foram vividos em Coventry, no estado norte-americano de Rhode Island. Um carro perdeu o controlo e embateu violentamente na vedação de uma creche, deixando cinco crianças feridas.

De acordo com a revista People, as vítimas, com idades entre os 7 e os 8 anos, encontravam-se a brincar no recreio do Child Care Plus Learning Center quando a viatura atravessou a barreira que separava a estrada do espaço infantil. No total, estavam cerca de 15 crianças no local.

Segundo o chefe dos bombeiros de Central Coventry, Kevin Cady, as crianças foram rapidamente retiradas do recreio e levadas para dentro do edifício pelos funcionários. As cinco vítimas foram transportadas de imediato para o hospital, onde receberam tratamento para ferimentos descritos como “sem risco de vida”, embora inicialmente graves.

O carro, um Nissan branco, era conduzido por uma funcionária da própria instituição, que tinha os dois filhos dentro da viatura no momento do acidente. Nem a condutora nem as restantes crianças sofreram ferimentos.

Em declarações à imprensa local, um dos responsáveis da creche, Charles Psilopoulos, descreveu o caso como um “acidente insólito”. As autoridades confirmaram que a condutora não estava sob efeito de álcool ou drogas e que terá perdido o controlo devido a uma distração.

As imagens do local mostram parte da vedação destruída, o pára-choques dianteiro do carro no chão e sinais de colisão contra um poste situado junto ao parque de estacionamento. “Foi uma sorte o carro ter batido naquele poste, senão as consequências poderiam ter sido muito piores”, afirmou o proprietário de uma madeireira vizinha que ajudou a instalar a vedação há uma década.

Apesar do susto, nenhuma das crianças corre perigo de vida. Ainda assim, o recreio permanecerá encerrado até que a vedação seja totalmente reparada. As autoridades continuam a investigar o incidente.

