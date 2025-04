Carro com mãe e três filhos caiu num rio: menina de 3 anos morreu e irmão de 5 está grave

Uma menina de três anos morreu e o irmão de cinco anos ficou gravemente ferido depois de o carro em que seguiam com a mãe ter caído num canal do rio Ebro, em Espanha, avança o El País. Ainda está por apurar a causa do acidente.

A mãe e os filhos de 11 e 5 anos conseguiram escapar do carro, mas a menina mais nova ficou presa e só foi resgatada mais tarde pelos bombeiros, acabando por morrer já no hospital. O menino de 11 anos, assim como a mãe, que está em estado de choque, sobreviveram com ferimentos ligeiros.

O presidente da C|amara de Tortosa, Jordi Jordan, emitiu um comunicado: "Estamos consternados com a morte de uma criança de Tortosa no acidente desta tarde em Roquetes. Dirijo as minhas condolências, e as de Tortosa, à família e amigos."