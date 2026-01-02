Menino de 5 anos morreu depois de ficar com o braço preso na passadeira rolante de uma estância de esqui

Um menino de cinco anos morreu durante umas férias de esqui com a família, quando seguia com a mãe na passadeira rolante de uma estância e, ao cair ou tentar sair a meio, ficou com o braço preso na estrutura. O acidente não podia ter acabado pior, já que o menino acabou por não resistir e perder a vida.
Como relata a BBC, com base em informações da imprensa japonesa, o acidente teve lugar em Otaru, no Japão, na esteira que liga os parques de estacionamento às pistas de esqui. O mecanismo de segurança da passadeira rolante não funcionou e foi a própria mãe quem carregou no botão de emergência para parar.
O menino, Hinata Goto, só foi tirado do sistema depois de uma equipa de resgate ter passado 40 minutos a desmontar a estrutura. Durante estes trabalhos, a criança já estava inconsciente, pode ler-se no artigo da BBC.
As autoridades estão agora a investigar o acidente.