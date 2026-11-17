O aniversário de Marcantonio del Carlo ficou marcado por um imprevisto. O ator sofreu uma queda durante um espetáculo em Campo Maior, no passado sábado, 14 de novembro, e acabou por recorrer ao hospital dois dias depois, precisamente no dia em que celebrou 61 anos.

Foi o próprio artista quem deu a notícia através das redes sociais, onde partilhou imagens que mostram o episódio: primeiro, com uma pulseira hospitalar e, depois, já com umas muletas para o ajudarem a caminhar.

Na publicação, Marcantonio del Carlo explicou que tudo aconteceu durante a apresentação de «Era uma vez… Ou duas ou três», no Centro Cultural de Campo Maior. Ao tropeçar nos degraus de acesso ao palco, o ator fez uma ferida na tíbia e torceu um pé. «A estrada tem destas coisas. Tropecei nos degraus de acesso ao palco durante o meu espectáculo ERA 1 VEZ OU 2 OU 3 no Centro Cultural de Campo Maior. Fiz uma ferida na tíbia e torci um pé», começou por escrever, na legenda da partilha.

Apesar do acidente e das dores, decidiu não interromper a atuação. «Mas fui até ao fim sem pensar em parar», revelou, acrescentando que regressou a casa no domingo já bastante dorido.

A ida ao hospital aconteceu na segunda-feira, 16 de novembro, data em que completou 61 anos. Com o habitual sentido de humor, o ator brincou com a situação e descreveu as muletas como uma inesperada prenda de aniversário.

«Hoje, dia que festejo 61 primaveras, recebi do destino umas muletas como prenda de aniversário para usar nos próximos dias», escreveu.

Ator recorda outro acidente durante uma digressão

O episódio levou também Marcantonio del Carlo a recordar que esta não foi a primeira vez que sofreu um acidente durante uma atuação.

Há cerca de 20 anos, numa outra digressão pelo país, o ator lesionou um joelho ao saltar do palco durante uma cena de uma peça. O incidente aconteceu em Santa Maria da Feira e acabou por ter consequências na carreira daquele espetáculo.

«Não pude ir a Macau, que era como íamos acabar em beleza a carreira dessa peça», recordou.

Apesar dos contratempos, o artista terminou a publicação com uma mensagem positiva, recuperando a ideia de olhar para «o lado melhor das coisas».

Uma carreira ligada ao teatro, à televisão e ao cinema

Com uma carreira artística iniciada no final da década de 1980, Marcantonio del Carlo tem um percurso marcado pelo teatro, pela televisão e pelo cinema.

Nascido a 16 de novembro de 1965, o ator estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa, e tem participado em dezenas de produções ao longo de várias décadas de atividade profissional.

O público português conhece-o também pelas participações em diferentes novelas e séries televisivas, tendo desenvolvido paralelamente trabalho como encenador e realizador.

Desta vez, foi fora do contexto de uma personagem que o ator partilhou um episódio menos feliz da sua vida. Ainda assim, a forma bem-humorada como encarou o imprevisto mostra que prefere não perder de vista o lado positivo, mesmo quando o destino lhe oferece umas muletas em vez da prenda que esperava.