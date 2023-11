Confirmou-se o pior: os quatro rapazes que estavam desaparecidos foram encontrados mortos

Os quatro jovens que estavam desaparecidos desde domingo depois de terem ido acampar, no País de Gales, tiveram um fim trágico, confirmaram hoje as autoridades locais, num caso que é notícia em toda a imprensa britânica. Os adolescentes foram encontrados mortos dentro de um carro que estava submerso. Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson e Hugo Morris estavam a viajar na zona de Porthmadog, no Parque Nacional Snowdonia, quando a dada altura ficaram incontactáveis.

Nesta terça-feira, um motorista de um camião alertou os serviços de emergência depois de ter visto um automóvel Ford Fiesta capotado e parcialmente submerso. A polícia emitiu hoje um comunicado, lamentando o desfecho do caso e adiantando que não há suspeita de crime.

"Sinto que estou num pesadelo do qual desejo acordar, mas não consigo. Só queria dizer que aprecio a simpatia das pessoas, mas nenhuma mensagem me vai ajudar a superar isto. Nada fará com que este pesadelo desapareça", escreveu no Facebook a mãe de Harvey Owen, Crystal.

Jevon, Harvey, Wilf e Hugo, com idades entre os 16 e os 18 anos, tinham saído de casa para ir acampar durante o fim-de-semana, e desde o passado domingo, ninguém sabia do seu paradeiro ou conseguia entrar em contacto com eles, como contam vários meios britânicos. Foi movida uma grande operação de busca e resgate que culminou com a polícia a encontrar o carro que os jovens estavam a usar na terça-feira.