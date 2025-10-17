Arrepiante: vídeo mostra momento em que um carrossel de parque de diversões desaba com várias pessoas dentro

Iam visitar a mãe ao hospital quando sofreram um acidente. Filho de 10 anos morreu, irmã e pai ficaram feridos

Dez pessoas ficaram feridas depois de uma atração giratória colapsar num parque de diversões na Indonésia, enquanto os visitantes ainda estavam a bordo. O incidente ocorreu no sábado passado, no Kaliboto Village Night Market, em Purworejo, Java Central.

Segundo avança a revista People, as autoridades explicaram que a atração “Ombak Banyu” (ou “ondas de água”) desabou quando o centro do mecanismo cedeu, fazendo os passageiros caírem no chão. Funcionários que operavam manualmente a estrutura foram filmados a tentar segurar-se na estrutura metálica enquanto esta tombava.

Apesar do susto, todos os feridos sofreram apenas lesões ligeiras, como entorses e escoriações, e foram tratados no Bener Community Health Centre, de acordo com o AKP Catur Agus Yudo, chefe da Unidade de Investigação Criminal da Polícia de Purworejo.

O líder da aldeia de Kaliboto Kulon, Syamsudin, revelou que a causa provável do acidente foi um parafuso partido que provocou o colapso do pilar principal da atração. Ainda não se sabe se os operadores serão sancionados devido ao incidente.