Bebé de nove meses encontrado morto num rio dias depois de ter sofrido acidente com os pais

Foto: captura de ecrã de vídeo publicado no Facebook por um dos mergulhadores envolvidos nas buscas

Um bebé de apenas nove meses foi encontrado morto dias depois de ser arrastado por um rio na Califórnia, Estados Unidos, na sequência de um acidente de carro que sofreu com os pais, escreve a revista People.

Oliver seguia com o pai e a mãe de carro, quando sofreram um acidente na passada quinta-feira, uma colisão que fez sair o veículo da estrada rumo às águas do rio Trinity. O casal fez várias tentativas, mas não conseguiu salvar o filho, que acabou por ser arrastado pela corrente do rio.

Após vários dias de buscas, os mergulhadores localizaram o bebé sem vida.

A tia de Oliver falou com a imprensa e contou que a família regressava de um passeio na praia. A mesma familiar criou uma campanha de angariação de fundos para ajudar o casal, que escapou ao acidente com ferimentos ligeiros.

As autoridades já fizeram saber os pais não tinham qualquer vestígio de consumo de álcool ou drogas.

