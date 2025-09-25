Facebook Instagram

“De partir o coração”: Mãe morre atropelada enquanto atravessava a passadeira com a filha de 3 anos

Mãe morre atropelada enquanto atravessava a passadeira com a filha de 3 anos. Tragédia está a comover muitos
IOL
Hoje às 09:00
Policia
Policia
Foto: depositphotos
Tragédia num Tesla: homem e duas crianças morrem após portas elétricas não abrirem em carro que incendiou

Uma mulher de 38 anos morreu após ter sido atropelada por uma carrinha enquanto atravessava a passadeira com o marido e a filha de três anos, em Guelph, no Canadá.

Segundo a revista People, os serviços de emergência foram chamados ao local pouco depois das 17h00 (hora local). A família foi transportada para o hospital mas a mãe não resistiu aos ferimentos.

O marido da vítima sofreu apenas ferimentos ligeiros e teve alta médica. Já a filha, que seguia num carrinho de bebé, foi transportada de helicóptero para um centro de trauma em Hamilton, por precaução. A criança acabou por receber alta no mesmo dia.

O condutor da viatura, um jovem de 19 anos oriundo do Norte de Ontário, permaneceu no local e saiu ileso do acidente. Para já, não se sabe se será acusado.

A identidade da vítima, do marido e do condutor não foi revelada pelas autoridades, que continuam a investigar as circunstâncias do atropelamento.

Annica Napier, mãe e residente na zona, descreveu a situação como “trágica e de partir o coração”, sublinhando que “muitos estão profundamente afetados”.

