Ainda estamos em outubro, mas o Natal já chegou à Action: há decorações a menos de 5 euros e até artigos para animais

Ainda faltam algumas semanas para o Natal, mas, se é daquelas pessoas que adoram esta época e não resistem a espreitar as novidades natalícias, temos boas notícias: a Action já começou a encher as prateleiras com artigos para dar um toque festivo à casa.

Estamos a 9 de outubro e pode parecer cedo para pensar na árvore, nas luzes ou na mesa de Consoada. Mas a verdade é que, para quem gosta de preparar tudo com tempo, esta pode ser uma boa altura para começar a procurar ideias, comparar preços e escolher as peças que vão transformar a casa num pequeno cenário natalício.

E há uma vantagem para quem quer entrar no espírito da época sem comprometer o orçamento: a seleção de artigos que reunimos inclui opções por menos de 5 euros.

Velas, almofadas e loiças: pequenos detalhes que fazem a diferença

Não precisa de transformar a casa de uma ponta à outra para lhe dar um ambiente natalício. Por vezes, bastam alguns detalhes para mudar a decoração e tornar a sala, a cozinha ou a mesa de refeições mais acolhedoras.

Na seleção da Action há velas que ajudam a criar uma atmosfera mais aconchegante, almofadas para renovar o sofá e toalhas de mesa que podem dar outro encanto às refeições em família. São opções para quem prefere uma decoração discreta, mas também para quem gosta de assumir as cores e os motivos tradicionais desta altura do ano.

As loiças natalícias são outra possibilidade para quem quer dar um toque especial à mesa sem investir demasiado. Combinadas com uma toalha temática, algumas velas ou pequenos elementos decorativos, podem ajudar a criar um ambiente festivo mesmo antes de chegarem os dias das grandes celebrações.

Luzes, grinaldas e enfeites para entrar no espírito natalício

Se é fã de luzes, brilhos e decorações que chamam a atenção, também há motivos para espreitar as novidades. A seleção inclui luzes decorativas, grinaldas e peças com iluminação LED, ideais para dar um toque de Natal a diferentes cantos da casa. Podem ser usadas para decorar uma estante, emoldurar uma porta ou complementar a árvore de Natal, consoante o tipo de artigo e as instruções de utilização.

Há ainda decorações para a árvore em diferentes cores, formatos e estilos. Entre propostas mais tradicionais e opções mais divertidas, a ideia é encontrar peças que combinem com a decoração que já tem em casa, ou aproveitar a ocasião para experimentar algo diferente este ano.

E porque o Natal também é feito de figuras que despertam memórias, os quebra-nozes são outra das opções a ter debaixo de olho. Clássicos desta época, podem funcionar como pequenos apontamentos decorativos numa consola, numa prateleira ou junto à árvore.

O Natal também é para os animais de estimação

A época festiva não tem de ficar reservada à decoração da casa. Para quem gosta de incluir os companheiros de quatro patas nos preparativos, a seleção conta também com casacos para cães.

Além de serem uma opção divertida para quem gosta de fotografias natalícias com os animais, estes acessórios podem ser úteis em dias frios, desde que sejam adequados ao tamanho, às necessidades e ao conforto de cada cão. O mais importante é garantir que o animal se consegue movimentar livremente e que a peça não lhe provoca desconforto.

É mais uma forma de levar o espírito natalício a todos os elementos da família, sem esquecer que o bem-estar dos animais deve estar sempre em primeiro lugar.

Decorar para o Natal sem gastar uma fortuna

Uma das vantagens de começar a preparar o Natal em outubro é poder escolher a decoração com calma, em vez de deixar tudo para as últimas semanas. E não é necessário comprar dezenas de artigos para conseguir um resultado bonito.

Pode começar por escolher duas ou três cores, apostar em alguns enfeites para a árvore e acrescentar pequenos detalhes à sala ou à mesa. Se preferir um ambiente mais tradicional, os tons vermelhos, verdes e dourados são uma aposta clássica. Se gostar de uma decoração mais moderna, pode explorar combinações de branco, prateado ou outras cores que se enquadrem no seu gosto.

Com artigos de preço acessível, também pode renovar a decoração de ano para ano, acrescentando algumas peças novas sem substituir tudo o que já tem.

Na seleção que reunimos, há propostas para diferentes espaços e estilos, com vários artigos abaixo dos 5 euros. O melhor é mesmo espreitar as opções, comparar os preços e escolher apenas aquilo de que precisa.

Afinal, ainda estamos em outubro, mas quem disse que era demasiado cedo para começar a sonhar com um Natal cheio de luzes, uma mesa bonita e uma casa acolhedora?

Nota: os preços, as referências e a disponibilidade dos artigos devem ser confirmados na loja ou no catálogo da Action. A oferta pode variar consoante a loja e o momento da compra.