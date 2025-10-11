Facebook Instagram
Dicas

Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark

Ninguém esperava que uma marca tão discreta pudesse desafiar gigantes como Mercadona, Lidl e Primark. Mas está a crescer silenciosamente e a conquistar cada vez mais clientes.

Joana Lopes
11 out, 09:00
Um Iphone por 3,99€? É possível nesta loja

Esta gigante europeia ‘low-cost’ parece um cruzamento perfeito entre lojas que todos adoramos, como a Mercadona, Lidl, Primark, Tiger ou Normal. Aqui encontramos milhares de produtos — cerca de 6.000, para sermos precisos — a preços inacreditáveis, sendo que aproximadamente 1.500 custam menos de 1 euro.

A Action chegou recentemente a Portugal, mas a sua expansão tem sido muito rápida. As lojas prometem ser verdadeiros refúgios de inspiração, cada uma com mais de 1.000 metros quadrados, oferecendo novidades a cada canto, estacionamento fácil e horários pensados para quem gosta de explorar com calma.

Na Action encontra-se de tudo um pouco: brinquedos, artigos para a casa, ferramentas de bricolage, decoração, jardinagem e até snacks.

A marca sublinha ainda a sua preocupação com a sustentabilidade, visível desde a escolha de materiais responsáveis até à redução da pegada de carbono na produção e distribuição. «É possível poupar e fazer escolhas conscientes ao mesmo tempo», afirma a empresa. De acordo com a mesma informação, 100% dos produtos de algodão e 94% dos produtos de madeira da Action já provêm de fontes sustentáveis.

RELACIONADOS
Um Iphone por 3,99€? É possível nesta loja
Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros
Da Zara Home para o Mercadona: a mesma vela por menos dinheiro
Este ambientador da Mercadona está a ser comparado a um de 300 euros
Toda a gente fala deste desinfetante de roupa da Mercadona – e não é por acaso
Novo produto do Pingo Doce está a desaparecer das prateleiras. E o motivo é claro
Mais Vistos
00:01:10
Secret Story
Pedro Jorge dança sensualmente para toda a casa e a reação da mulher Marisa é marcante
tvi
00:03:37
Secret Story
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
tvi
00:01:14
Secret Story
Liliana faz dança sensual em cima de Fábio
tvi
00:03:41
Secret Story
Liliana e Fábio foram longe demais durante a noite? «Eu só peço que não passem as imagens»
tvi
Destaques IOL
Lençóis
Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home
MacGyver
Lembra-se de MacGyver? Ator tem hoje 75 anos e está irreconhecível
Ar condicionado
Reduz a conta da luz e evita problemas respiratórios: a importância de limpar o filtro do ar condicionado
Camisa branca
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Lidas
Historias de amor
Ele amou-me a vida inteira e percebi tarde demais: «Morreu nos meus braços»
Dois às 10
Cláudio Ramos e Flávio Furtado fazem as pazes: «Eu tinha a necessidade de te pedir desculpa»
tvi
Acidente
Arrepiante: vídeo mostra momento em que um carrossel de parque de diversões desaba com várias pessoas dentro
Autárquicas 2025
Câmara de Lisboa assume "falha na impressão" dos boletins de voto que podem mudar o resultado das eleições
cnn
Resultados Autárquicas 2025 em tempo real
Dois às 10
Os 6 peixes mais benéficos para a saúde que deve ter no congelador
tvi