Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark

Esta gigante europeia ‘low-cost’ parece um cruzamento perfeito entre lojas que todos adoramos, como a Mercadona, Lidl, Primark, Tiger ou Normal. Aqui encontramos milhares de produtos — cerca de 6.000, para sermos precisos — a preços inacreditáveis, sendo que aproximadamente 1.500 custam menos de 1 euro.

A Action chegou recentemente a Portugal, mas a sua expansão tem sido muito rápida. As lojas prometem ser verdadeiros refúgios de inspiração, cada uma com mais de 1.000 metros quadrados, oferecendo novidades a cada canto, estacionamento fácil e horários pensados para quem gosta de explorar com calma.

Na Action encontra-se de tudo um pouco: brinquedos, artigos para a casa, ferramentas de bricolage, decoração, jardinagem e até snacks.

A marca sublinha ainda a sua preocupação com a sustentabilidade, visível desde a escolha de materiais responsáveis até à redução da pegada de carbono na produção e distribuição. «É possível poupar e fazer escolhas conscientes ao mesmo tempo», afirma a empresa. De acordo com a mesma informação, 100% dos produtos de algodão e 94% dos produtos de madeira da Action já provêm de fontes sustentáveis.