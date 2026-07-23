Comprou este produto na Action? Loja pede que pare de usar e o devolva após alerta de segurança

A Action emitiu um alerta de segurança para um dos produtos vendidos nas suas lojas e está a pedir aos clientes que deixem de o utilizar imediatamente e o devolvam, mesmo que já não tenham o talão de compra.
Em causa está a luva para churrasco resistente ao calor Big Jeff, identificada com a referência Action 2563896 e os códigos EAN 3560231560935 e 3560231571702. O artigo esteve à venda entre 14 de abril de 2025 e 21 de agosto de 2025.
Qual é o problema?
Segundo a comunicação divulgada pela cadeia de lojas, os testes efetuados ao produto demonstraram que a luva não cumpre os níveis de segurança indicados na embalagem.
Em concreto, o artigo falha os requisitos relativos à resistência ao calor por contacto e à propagação da chama, o que significa que pode não proteger adequadamente as mãos durante a utilização, existindo um risco de queimaduras.
O que deve fazer se comprou esta luva?
A Action pede a todos os consumidores que tenham este produto em casa que:
deixem imediatamente de o utilizar;
o devolvam numa loja Action;
recebam o reembolso total do valor pago, mesmo sem apresentar o comprovativo de compra.
Produto afetado
Produto: Luva para churrasco resistente ao calor Big Jeff
Referência Action: 2563896
Referência do fabricante: 158963ACT
Período de venda: 14 de abril de 2025 a 21 de agosto de 2025
Códigos EAN: 3560231560935 e 3560231571702
Como obter mais informações
Em caso de dúvidas, os consumidores podem contactar o serviço de apoio ao cliente da Action através do e-mail atendimentoaocliente@action.eu ou consultar o site oficial da marca.