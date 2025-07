Nunca mais guarde o açúcar em casa sem juntar cascas de limão

Quem já não se deparou com o açúcar no armário cheio de grumos difíceis de desfazer? Acontece muitas vezes, sobretudo em ambientes mais húmidos ou em climas tropicais. No entanto, existe um truque caseiro que pode ajudar: colocar cascas de limão secas dentro do frasco do açúcar.

A dica foi partilhada pelo site El Cronista onde explica que para aplicar esta solução, basta descascar o limão, evitando a parte branca da casca, que pode ser amarga. Depois, deixe as tiras secarem ao ar livre durante um dia inteiro ou, se preferir, seque-as no forno a baixa temperatura durante alguns minutos. Quando estiverem bem secas, coloque duas a quatro cascas dentro do recipiente onde guarda o açúcar.

É importante que as cascas estejam completamente secas, caso contrário, a humidade pode piorar a situação, fazendo com que o açúcar fique ainda mais empedrado ou até crie bolor. O ideal é trocar as cascas de limão a cada duas ou três semanas para manter a sua eficácia.

Mas porque é que isto funciona? As cascas de limão funcionam como um absorvente natural da humidade, ajudando a manter o açúcar seco e solto. Além disso, não alteram o sabor do açúcar e são completamente seguras para a saúde. Como bónus, ao abrir o frasco, fica um aroma cítrico fresco, que deixa a cozinha mais agradável.