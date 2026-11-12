Come doces todos os dias? O excesso de açúcar pode estar a prejudicar os seus olhos

O consumo excessivo de açúcar não se reflete apenas na balança ou nos níveis de glicemia. Uma alimentação rica em doces e alimentos ultraprocessados pode também comprometer a saúde dos vasos sanguíneos e afetar o funcionamento da retina, uma estrutura essencial para a visão.

Embora comer um doce ocasionalmente não represente, por si só, um problema, transformar o consumo de açúcar num hábito frequente pode ter consequências para a saúde ocular. O risco merece particular atenção no caso de pessoas com doenças metabólicas, como a diabetes.

A retina é uma das estruturas do organismo com maior atividade metabólica e depende de uma boa circulação sanguínea para desempenhar corretamente as suas funções. Quando os níveis de açúcar no sangue permanecem elevados durante períodos prolongados, podem ocorrer danos nos vasos sanguíneos que a alimentam, comprometendo a sua saúde e, consequentemente, a visão.

O que acontece aos olhos quando comemos demasiado açúcar?

O consumo excessivo de açúcar pode contribuir para o desenvolvimento de problemas metabólicos e dificultar o controlo da glicemia. Esta situação é particularmente relevante para quem tem diabetes, uma vez que níveis de glicose persistentemente elevados podem danificar os pequenos vasos sanguíneos da retina.

Uma das possíveis consequências é a retinopatia diabética, uma complicação da diabetes que pode comprometer a visão e, em situações mais avançadas, provocar perda visual.

Além disso, uma alimentação desequilibrada pode prejudicar a qualidade nutricional da dieta, sobretudo quando os doces e os produtos ultraprocessados ocupam o lugar de alimentos ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes.

Que alimentos ajudam a proteger a saúde da visão?

Não é necessário eliminar completamente os doces da alimentação. O mais importante é garantir uma dieta variada e equilibrada, privilegiando alimentos frescos e nutricionalmente ricos.

Neste contexto, a dieta mediterrânica é uma das opções que mais benefícios pode trazer à saúde ocular. Entre os alimentos que merecem fazer parte da alimentação habitual estão:

Peixe gordo , como sardinha, salmão e cavala, fontes de ácidos gordos ómega-3.

Vegetais de folha verde , como espinafres e couves, ricos em luteína e zeaxantina, antioxidantes importantes para a saúde da retina.

Frutas e hortícolas variados , que fornecem vitaminas e outros compostos antioxidantes.

Frutos secos , que contribuem com gorduras saudáveis e nutrientes essenciais.

Azeite virgem extra, uma fonte de gordura insaturada com propriedades benéficas no contexto de uma alimentação equilibrada.

Estes alimentos fornecem nutrientes que ajudam a proteger as células oculares contra o stress oxidativo, um processo associado ao envelhecimento e a danos celulares.

Afinal, comer cenouras faz bem à visão?

As cenouras são frequentemente associadas à saúde dos olhos, mas não são os únicos alimentos importantes para preservar a visão.

Os vegetais, de uma forma geral, fornecem nutrientes e antioxidantes fundamentais para o funcionamento dos tecidos oculares. Por isso, mais do que apostar num alimento específico, importa manter uma alimentação diversificada.

«O problema não está no consumo pontual de doces, mas em transformar o excesso de açúcar num hábito. Uma alimentação pouco variada pode comprometer o fornecimento de nutrientes essenciais para proteger a retina. Por isso, é importante privilegiar, no dia a dia, alimentos frescos e de qualidade, mantendo uma dieta equilibrada e diversificada», explica o Dr. Pedro Neves, oftalmologista da Miranza CPO.

A recomendação passa, assim, por moderar o consumo de açúcar, evitar que os alimentos ultraprocessados dominem a alimentação e apostar numa dieta variada. No caso das pessoas com diabetes, o controlo da glicemia e o acompanhamento oftalmológico regular são particularmente importantes para prevenir e identificar precocemente possíveis complicações na visão.