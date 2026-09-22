ADENE lança simulador para apoiar mobilidade elétrica

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O parque nacional de veículos elétricos cresceu 37,7% em 2025, face ao ano anterior, e para acompanhar este crescimento a ADENE - Agência para a Energia está a lançar o simulador para a Mobilidade Elétrica, a nova funcionalidade do Portal Poupa Energia. Tem como objetivo apoiar os cidadãos e as organizações na comparação de soluções de mobilidade elétrica e na escolha mais adequada ao seu perfil de utilização, contribuindo para uma tomada de decisão mais informada.

Entre as várias funcionalidades, a plataforma (que até agora apoiava o consumidor apenas na escolha dos melhores tarifários para a eletricidade e gás em casa), permite comparar ofertas, simular poupanças e aceder a informação sobre eficiência energética e transição energética.

Isto é, o novo simulador dá aos utilizadores informação clara e precisa sobre os custos de carregamento de viaturas elétricas, conforme previsto no regulamento para a infraestrutura de combustíveis alternativos. Além disso, o utilizador também pode comparar ofertas comerciais, encontrando o tarifário mais vantajoso tendo em consideração o perfil do consumo real do seu veículo.

A utilização do simulador é totalmente gratuita e não implica qualquer compromisso ou alteração dos serviços utilizados. Além disso, sendo um portal da responsabilidade da ADENE os dados não são utilizados para fins publicitários, garantindo uma utilização independente, neutra e segura.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders