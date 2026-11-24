Este artigo pode conter links afiliados*

Às vezes, basta um toque no calçado para transformar um visual aborrecido em algo bem mais interessante. E poucas coisas são tão cool como o leopardo. Os adidas BREAKNET Sleek, no modelo Dusky Bronze, juntam a linha retro das três riscas a este estampado e estão a 38€ na Black Friday, quando o preço recomendado é 61€. Mais de 5.500 pessoas já os avaliaram na Amazon, com uma nota média de 4,2 em 5.

Adquira aqui os ténis adidas BREAKNET Sleek por 38,38€ na Amazon

Um clássico com um toque diferente

Este modelo segue a linha retro dos ténis clássicos, com atacadores, as três riscas laterais e sola de borracha. A parte de cima combina couro e material sintético, e a palmilha é têxtil. Com o estampado de leopardo e a sola cor de caramelo, têm um ar mais ousado do que as versões brancas ou pretas. Ocupam o 2.º lugar dos ténis de moda para mulher mais vendidos da Amazon.

Quem os comprou fala sobretudo do aspeto. "Gostei imenso", escreve um comprador, que acrescenta que o estampado é "ainda mais bonito ao vivo". Outra cliente diz que são "muito bonitos" e "de qualidade".

Leves e confortáveis

O conforto também é elogiado. "São confortáveis", resume uma compradora, e outro utilizador descreve os ténis como "muito confortáveis e leves". Uma cliente conta que ficou "muito contente com a escolha".

Atenção ao tamanho

Há um ponto em que muita gente coincide: o produto dá um pouco pequeno e estreito, sobretudo na ponta. "Como recomendavam, pedi um número acima e ficaram perfeitos", conta um comprador. Uma cliente da Suécia também subiu meio número. Quem tem o pé mais largo, ou pensa usá-los com meias grossas no inverno, deve ter isto em conta. Já quem tem o pé normal ou estreito e usa meias finas diz que o número habitual serviu bem.

Outras cores, outros preços

Além do leopardo, o modelo está disponível noutras cores, com preços a partir de 32,52€. A Amazon indica que o preço mais baixo dos últimos 30 dias para esta versão era 41,75€. A entrega é grátis.

Adquira aqui os ténis adidas BREAKNET Sleek por 38,38€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.