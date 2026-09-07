"São os mais bonitos para o outono": estes ténis Adidas estão a menos de 60€

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O outono traz sempre vontade de renovar o calçado, e 2026 trouxe uma tendência clara: o regresso aos modelos slim e discretos, em vez das solas mais volumosas dos últimos anos. Há ténis que conseguem acompanhar essa tendência sem abdicar do conforto no dia a dia, e é o caso destes ténis Adidas Breaknet Sleek, com o clássico design de três riscas laterais e uma sola em borracha inspirada nos modelos retro da marca. Atualmente com 8% de desconto, o preço caiu dos 61€ para 56,41€.

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Confortáveis desde o primeiro uso

Entre as avaliações mais recentes, o conforto é um dos pontos mais elogiados. Uma compradora conta que ficou "muito satisfeita" com a escolha, descrevendo os ténis como "ainda melhores ao vivo". Refere ainda que calçam perfeitamente e que a palmilha acolchoada é confortável mesmo sem meias, embora aconselhe escolher um número acima para quem tem os dedos mais largos ou preferir usar meias mais grossas no inverno. Outra utilizadora resume a experiência de forma direta: "Bonitos e cómodos! Gosto porque o interior é meio acolchoado, por isso não faz mal ao pé."

Um design que combina com tudo

O visual retro é outro fator recorrente nas avaliações. Uma cliente elogia tanto o preço como a qualidade dos ténis, destacando que são bonitos e combinam bem com várias peças de roupa. Outra compradora refere que são "bonitos e de bom preço", com a numeração a ajustar-se bem ao pé. Há ainda quem os descreva como confortáveis logo à chegada, com boa qualidade percebida no acabamento.

Um pormenor a ter em conta antes de comprar

Vale a pena notar que alguns compradores referem que o calçado é ligeiramente mais estreito do que outros modelos Adidas, o que pode ser útil sobretudo no inverno com meias mais grossas, mas menos indicado para quem tem o pé mais largo. Uma utilizadora com esse tipo de pé refere que os ténis apertam bastante na zona dos dedos, pelo que recomenda pesquisar bem antes de comprar. Outra compradora, com um pé mais largo, viu-se obrigada a devolver o par por serem demasiado grandes para o seu tamanho habitual, pelo que vale a pena confirmar bem a tabela de tamanhos antes de finalizar a compra.

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