Estes adidas Grand Court custam 35€ na Amazon, quase metade do preço na loja da marca

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Há uma diferença de preço enorme neste momento entre comprar diretamente no site da adidas ou na Amazon, e este modelo é a prova disso. Os adidas Grand Court Base 00s, um clássico retro que voltou a estar em alta em 2026, custam 66,08€ no site da marca, mas na Amazon aparecem por apenas 35,57€, uma redução de 46%.

Não é por acaso que este modelo soma mais de 24 mil avaliações. Uma compradora resume-o como "bonito e barato, muito confortável e calça no tamanho normal", e outra chama-lhe mesmo o par perfeito para o dia a dia, "tanto para o escritório como para andar por aí". Há ainda quem descreva a experiência de forma mais completa: o design clássico "combina bem com muitos looks", o conforto é bom desde a primeira utilização e o tamanho corresponde ao esperado, o que faz deste um modelo simples, versátil e confortável para o dia a dia.

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O modelo mantém a estética clássica da Grand Court, com a parte de cima em camurça e as típicas três riscas em contraste, um forro interior têxtil e sola de goma resistente. Um comprador descreve-as como amplas e confortáveis, destacando que ficam bem tanto com roupa casual como mais desportiva.

Apesar do preço claramente mais baixo do que na loja oficial da adidas, várias avaliações confirmam a autenticidade do produto, com um comprador a garantir que chegaram "dentro do prazo, bem embaladas e com a caixa original da marca, com todas as proteções". Por 35,57€, os adidas Grand Court Base 00s continuam a somar boas críticas, e para quem já os tinha em vista, este pode ser o momento certo para aproveitar o desconto.

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