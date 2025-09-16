Facebook Instagram
Sim, estes ténis da Adidas estão mesmo a 30€. É aproveitar antes que esgotem

Um clássico retro da Adidas com desconto que vale a pena.
IOL
Ontem às 13:23

Os clássicos nunca saem de moda, e os ténis Adidas Run 50s são um exemplo perfeito. Com um design retro inspirado nas icónicas três riscas, oferecem conforto e estilo num único par de calçado, perfeito para o dia a dia. Atualmente disponíveis por 30€, com um desconto de quase 40% em relação ao preço original, estes ténis continuam a conquistar fãs em todo o mundo, com mais de 1.600 avaliações e uma média de 4,5 estrelas na Amazon.

O modelo unissexo combina tecido suave e tecnologia Cloudfoam para amortecimento superior, proporcionando uma sensação de conforto a cada passo. O design clássico em preto com detalhes brancos mantém a elegância discreta, enquanto a sola de borracha garante aderência e durabilidade. Com fecho de atacadores e altura baixa, adaptam-se facilmente a diferentes estilos e ocasiões. Estão disponíveis em vários tamanhos e cores, tornando-os uma escolha versátil para qualquer guarda-roupa.

Os utilizadores não escondem a satisfação: “Excelentes ténis, muito confortáveis e com aspeto fantástico”, refere um comprador. Outro comentário salienta que “calçar e andar é um hábito fantástico, perfeitos para o dia a dia”. Há ainda quem destaque a relação qualidade-preço: “Ténis muito bons, confortáveis, com design clássico, chegaram rapidamente e bem embalados”. No geral, as opiniões reforçam que os Adidas Run 50s são confortáveis, resistentes e ideais para quem procura ténis práticos e elegantes, mantendo sempre o conforto como prioridade.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

