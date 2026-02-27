Por 43 euros: estes ténis Adidas fazem lembrar o modelo Samba

À primeira vista, são facilmente confundidos com os icónicos Adidas Samba, mas tratam-se dos Adidas VL Court 3.0. Mantêm a silhueta intemporal, a sola de borracha em contraste e o acabamento em pele sintética — características que remetem para o modelo mais reconhecido da marca. A principal diferença está no preço: enquanto os Samba rondam os 120 euros, os VL Court 3.0 estão atualmente disponíveis por 43 euros, posicionando-se como uma alternativa mais acessível.

Versáteis e fáceis de conjugar, adaptam-se a diferentes coordenados — de calças de ganga a vestidos, saias ou até fatos mais descontraídos. São uma escolha acertada para a meia-estação, quando se trocam as botas por opções mais leves, sem abdicar de um visual cuidado. A palmilha garante conforto ao longo do dia e a sola em borracha assegura boa aderência, seja nas rotinas diárias, em caminhadas informais ou em treinos ligeiros.

A popularidade do modelo reflete-se nas avaliações: soma mais de 11 mil opiniões e mantém uma média de 4,5 estrelas. Muitos utilizadores destacam a relação qualidade-preço, o conforto e o design discreto e duradouro. Para quem procura ténis clássicos, confortáveis e por pouco mais de 40 euros, estes VL Court 3.0 afirmam-se como uma opção a considerar.